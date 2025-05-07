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Мінфін назвав розмір трансфертів місцевим бюджетам у квітні
16:55 06.05.2025 |
Міністерство фінансів у квітні 2025 року забезпечило перерахування 15,3 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що у квітні перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам становить 93,4% від передбачених розписом асигнувань.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань, а додаткові дотації - 3,0 млрд грн або 82,8%.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 травня 2025 року становлять 149,2 млрд грн. Це на 28,6 млрд грн більше, ніж було на початок 2025 року.
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