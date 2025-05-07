Мінфін назвав розмір трансфертів місцевим бюджетам у квітні

Міністерство фінансів у квітні 2025 року забезпечило перерахування 15,3 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що у квітні перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам становить 93,4% від передбачених розписом асигнувань.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань, а додаткові дотації - 3,0 млрд грн або 82,8%.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 травня 2025 року становлять 149,2 млрд грн. Це на 28,6 млрд грн більше, ніж було на початок 2025 року.