Потреба України в зовнішньому фінансуванні на цей рік цілком забезпечена - Шмигаль

Потреба України в зовнішньому фінансуванні на цей рік, що становить понад 39 млрд доларів, цілком забезпечена.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 травня, повідомляє Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

"Бюджетний дефіцит покриваємо за допомогою партнерів, а також за рахунок внутрішніх запозичень. Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік - понад 39 млрд доларів - цілком забезпечена", - зазначив він.

Окрім цього, Шмигаль зауважив, що у 2025 році уряд планує витратити 26% ВВП країни на оборонний та безпековий сектор. Він наголосив, що ці кошти складаються із внесків платників податків. Глава уряду нагадав, що завдяки податкам, зборам, акцизам та митам у квітні загальний фонд держбюджету отримав надходження на суму майже 275 млрд грн, від початку року - понад 856 млрд грн.