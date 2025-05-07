Україна вже використала з фонду Ukraine Facility понад €400 мільйонів

Україна спрямувала понад 400 млн євро з фонду Ukraine Facility на підтримку освіти, медицини та постраждалих від війни.

Про це повідомила Державна аудиторська служба України, передає Укрінформ.

«В межах європейської макрофінансової допомоги Ukraine Facility понад 400 млн євро вже скеровано на підтримку освітніх програм, сфери охорони здоров'я та соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і родин загиблих воїнів Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

За словами голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої, значна частина європейських коштів спрямована в регіони і до 2027 року, поки діятиме програма Ukraine Facility, ця сума зростатиме. Вона також закликала керівників місцевих громад відповідально слідкувати за тим, щоб європейські гроші на місцях використовувалися за цільовим призначенням і виключно на заявлені проєкти. Адже у випадку порушень, зловживань або шахрайства Держаудитслужба інформуватиме про це європейських партнерів.

За словами Басалаєвої, кошти Ukraine Facility підлягають суворій системі контролю та звітності, тому аудитори ретельно перевірятимуть всі фінансові звіти на предмет достовірності та відповідності заявлених витрат фактичним.