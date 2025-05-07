Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 01:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна вже використала з фонду Ukraine Facility понад €400 мільйонів
23:55 06.05.2025 |
Україна спрямувала понад 400 млн євро з фонду Ukraine Facility на підтримку освіти, медицини та постраждалих від війни.
Про це повідомила Державна аудиторська служба України, передає Укрінформ.
«В межах європейської макрофінансової допомоги Ukraine Facility понад 400 млн євро вже скеровано на підтримку освітніх програм, сфери охорони здоров'я та соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і родин загиблих воїнів Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.
За словами голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої, значна частина європейських коштів спрямована в регіони і до 2027 року, поки діятиме програма Ukraine Facility, ця сума зростатиме. Вона також закликала керівників місцевих громад відповідально слідкувати за тим, щоб європейські гроші на місцях використовувалися за цільовим призначенням і виключно на заявлені проєкти. Адже у випадку порушень, зловживань або шахрайства Держаудитслужба інформуватиме про це європейських партнерів.
За словами Басалаєвої, кошти Ukraine Facility підлягають суворій системі контролю та звітності, тому аудитори ретельно перевірятимуть всі фінансові звіти на предмет достовірності та відповідності заявлених витрат фактичним.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн – ЗМІ
|Бундестаг з другої спроби обрав Фрідріха Мерца канцлером ФРН
|Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра
|Угода про надра із США: ЗМІ оприлюднили деталі двох таємних договорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Україна вже використала з фонду Ukraine Facility понад €400 мільйонів
|Потреба України в зовнішньому фінансуванні на цей рік цілком забезпечена - Шмигаль
|Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію «Укрбуд»
|Мінфін на аукціонах ОВДП 6 травня залучив до держбюджету 6,5 млрд грн
|Угода про надра із США: ЗМІ оприлюднили деталі двох таємних договорів
|Мінфін назвав розмір трансфертів місцевим бюджетам у квітні
Бізнес
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт