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Виплати України за новими євробондами становитимуть у 2025 р. $0,2 млрд і у 2026р $0,4 млрд
14:49 23.09.2024 |
Україна після реструктуризації єврооблігацій на загальну суму близько $24 млрд (з урахуванням капіталізованих відсотків) має платити за новими єврооблігаціями, випущеними на загальну суму $15,2 млрд, близько $0,2 млрд відсотків у 2025 році та $0,4 млрд у 2026 році.
Згідно з презентацією Міністерства фінансів, розміщеною на його сайті, у 2027 році виплати збільшаться приблизно до $0,6 млрд, у 2028 році - до $0,7 млрд.
Перше погашення основної суми припадає на 2029 рік - $1,2 млрд, а виплата відсотків цього року становитиме приблизно $0,7 млрд, вказує Мінфін.
Згідно з презентацією, власники єврооблігацій отримали $240 млн винагороди за згоду на їхню реструктуризацію. Крім того, $130 млн винагороди було виплачено власникам ВВП-варантів за готовність змінити умови за ними.
Мінфін також зазначив, що завдяки реструктуризації державний і гарантований державою борг. Якщо на кінець 2021 року, до повномасштабної російської агресії, він становив 49% ВВП, а потім зріс до 78% на кінець 2022 року і 84% - на кінець 2023 року, то на кінець серпня цього року він знизився до 83% ВВП.
У номінальному обсязі борг збільшився зі $111 млрд на кінець 2022 року до $145 млрд на кінець 2023 року і $155 млрд - на кінець серпня цього.
Водночас, як наголошується в презентації, відбулася значна зміна структури боргу: з кінця 2022 року зобов'язання перед МФО та ЄС зросли з $34,3 млрд до $78,6 млрд, внутрішній борг - з $38 млрд до $40,8 млрд, інший борг - із $6,6 млрд до $13,0 млрд, натомість борг за єврооблігаціями знизився з $22,7 млрд до $15,2 млрд.
Мінфін нагадав, що метою реструктуризації єврооблігацій є виконання цілей боргової стійкості, визначених у програмі розширеного фінансування з МВФ: скорочення держборгу до 82% ВВП 2028 року і 65% ВВП - 2033 року, а також зниження обсягу обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП на рік, що еквівалентно близько $11,8 млрд за 2024 - перший квартал 2027 року.
Як повідомлялося, Україна на початку вересня завершила операцію з реструктуризації єврооблігацій. Домовленості передбачають списання 37% боргу із можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році. За добровільну участь в обміні було передбачено винагороду в розмірі 1,25% суми обмінюваних єврооблігацій.
У межах реструктуризації було випущено чотири серії облігацій A з погашенням 1 лютого 2029 року, 2034 року, 2035 року і 2036 року на номінальну суму відповідно $1 млрд 168,334 млн, $3 млрд 150,618 млн, $2 млрд 946,420 млн і $2 млрд 456,213 млн.
Крім того, випущено чотири серії облігацій B з погашенням 1 лютого 2030, 2034, 2035 і 2036 року на номінальну суму відповідно $531,039 млн, $1 млрд 984,417 млн $1 млрд 626,613 млн і $1 млрд 355,511 млн.
Ставка купонних платежів облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років і 7,75% починаючи з 2034 року і далі.
Купонні платежі облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі виплачуються за ставкою 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року і ставкою 7,75% з 2034 року і далі.
Для того, щоб угода відбулася, достатньо було згоди 2/3 власників усіх паперів і, як мінімум, половини власників кожного з випусків. У реальності результати виявилися набагато кращими: у сукупності Україна і "Укравтодор" отримали згоду сукупно від власників понад 97,38% єврооблігацій з рівнями участі за серіями в діапазоні від 95% до 98,87%.
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