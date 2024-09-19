Мінфін підтримує поточну версію ресурсного законопроєкту й очікує його набуття чинності з 1 жовтня

Міністерство фінансів готове до компромісних рішень за нормами і наповненням "ресурсного" законопроєкту №11416-д і підтримує поточну його версію, яка передбачає підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50%, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Мінфіну.

"Своєчасне і достатнє фінансування сектору безпеки і оборони є безсумнівним пріоритетом Мінфіну та уряду. Мінфін наголошує, що рішення потребує якнайшвидшого ухвалення для забезпечення запиту Сил оборони", - зазначили в міністерстві.

"Очікуємо, що законопроєкт набуде чинності з 1 жовтня 2024 року", - додали в Мінфіні.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 вересня ухвалила в повторному першому читанні доопрацьований ресурсний законопроєкт №11416-д про підвищення військового збору з 1,5% до 5% і встановлення на 2024 рік 50% податку на прибуток банків. Водночас пропозицію про прискорену підготовку законопроєкту до другого читання було провалено: її підтримали 219 депутатів.

Проти норми про 50% податок заднім числом, що є повторенням торішньої ситуації, заперечує Національний банк. Центробанк вважає, що це підірве можливість банків купувати ОВДП у необхідних для фінансування бюджету обсягах і може вимагати докапіталізації державних Укрексімбанку і Сенс Банку. Спочатку позицію НБУ підтримував і Мінфін.

За оцінками депутатів і Мінфіну, набрання чинності цим законопроєктом з 1 жовтня принесе до держбюджету близько 57-58 млрд грн, із яких 27-28 млрд грн становитиме податок на прибуток банків.

У Нацбанку реальний податковий ефект від банків з урахуванням зниження можливих дивідендів держбанками оцінюють у 10 млрд грн цьогоріч і 9 млрд грн наступного року, припускаючи необхідність докапіталізації держбанків із бюджету на 3 млрд грн.

Цей законопроєкт також передбачає введення збору в 1% доходу для платників єдиного податку ІІІ групи і на рівні 10% мінімальної зарплати - для платників єдиного податку I, II і IV груп.

Крім того, у ньому міститься норма про підвищення ставки податку на прибуток для фінустанов (крім страховиків) із 18% до 25% на постійній основі.

Крім того, законопроєкт передбачає авансові внески для мереж АЗС у розмірі від 30 тис. грн до 80 тис. грн за кожне місце роздрібної торгівлі паливом залежно від торгівлі скрапленим газом, алкоголем і тютюновими виробами, а також щомісячну звітність про доходи, нараховані (сплачені) на користь платників податків - фізичних осіб, та суми утриманого з них податку, і про нарахований єдиний внесок, замість чинної щоквартальної.

Додаткові надходження від його ухвалення до держбюджету-2025 оцінюють у 137 млрд грн.

