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Середньострокові очікування бізнесу покращилися всупереч уповільненню ділової активності - дослідження ІЕД
23:33 17.09.2024 |
Проблеми з доступом до електроенергії призвели до сповільнення ділової активності цього року, але середньострокові очікування бізнесу покращилися, свідчать дані щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
Згідно з дослідженням, перебої з електропостачанням залишаються головною перешкодою для ведення бізнесу, хоча її оцінка знизилася з 78% у липні до 65% у серпні.
Найбільше скаржаться на цей фактор мікропідприємства, а серед галузей - деревообробна та виробництво будматеріалів.
У п'ятірці перешкод для ведення бізнесу підскочили оцінки браку робочої сили - до 63% з 47% і зростання цін на сировину і товари - до 46% з 32%, тоді як оцінка "небезпеки роботи" знизилася до 46% з 58%,
Як ідеться в дослідженні, 72% респондентів негативно оцінили ідею уряду підняти податки, лише 2% ставляться до цього позитивно і 14% - нейтрально.
Найбільше підприємці критикують збільшення податків з мобільного зв'язку (60%), пального (59%) і доходів фізосіб (58%).
Частка позитивних оцінок політики уряду з підтримки бізнесу знизилася до 4% із 6% у липні та червні, нейтрально її оцінюють 58% проти 66% у липні, негативно - 31% порівняно з 21% у липні.
Згідно з дослідженням, Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) - оцінка бізнесу до аналогічного місяця минулого року - продовжив знижуватися, опустившись з 0,13 до 0,08.
Частка підприємств, що працюють на повну потужність, у серпні порівняно з липнем істотно не змінилася - 10% проти 11%, тоді як майже на повну потужність працювали 31% проти 34% у липні.
Також майже в 4 рази зросла частка підприємств, що працюють із завантаженістю до 25% потужності - з 4% до 15%, тоді як взагалі не працюють лише 3%, і ця оцінка тримається вже четвертий місяць.
Оцінка бізнесом невизначеності загальноекономічного середовища знизилася з 28% до 21% у піврічній перспективі, незначно зменшилася також невизначеність щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві.
Не змогли дати відповідей щодо планів на найближчі два роки 32,5% респондентів проти 30% у липні.
Щодо планів бізнесу, то на найближчі 3-4 місяці 38,2% очікують зростання виробництва (35,7% у липні), тоді як його скорочення, як і раніше, очікують 4,8%. На зростання експорту розраховують 32,3% (31,8% у серпні), скорочення - 7,9% (6,9% місяцем раніше). При цьому про скорочення експорту в серпні повідомили 20,6%, тоді як у липні таких було на 4,4 в.п. менше.
Зазначається, що середній термін нових замовлень зріс із чотирьох місяців до семи.
У серпневому пулі опитування New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД, що тривало з 14 до 30 серпня, узяли участь 458 українських промислових підприємств, розташованих у 21 із 27 областей України.
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