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АНАЛІТИКА

Мінекономіки представить уряду два проєкти «інвестнянь» наступного місяця - Свириденко

14:09 16.09.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки готує два проєкти інвестиційних нянь, які буде презентовано Кабінету Міністрів України наступного місяця, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Нарешті цього року в нас є два договори (інвестняні - ІФ-У) на підході, які ми найближчого місяця винесемо на затвердження уряду. Я рада тому, що, незважаючи на війну, підприємці продовжують розвиватися, вкладати і фінансувати проєкти", - повідомила міністр на конференції "Економічна політика України. Відновлення під час війни" в Києві в понеділок.

Вона додала, що інструменти, які Кабмін ухвалив кілька років тому, "нарешті запрацювали" цього року, оскільки уряд у рамках програми "Зроблено в Україні" вперше профінансував індустріальний парк у Дніпрі.

"У нас до кінця року планується ще 12 додаткових індустріальних парків, які ми, як держава, профінансуємо для підключення до електромережі та інших комунікацій", - зазначила перша віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, 30 серпня 2024 року індустріальний парк у Дніпрі першим отримав фінансування за держпрограмою стимулювання розвитку індустріальних парків у межах політики "Зроблено в Україні", звернувшись до Мінекономіки із запитом на виділення 150 млн грн із необхідних 326,9 млн для будівництва трансформаторної підстанції.

Згідно з каталогом індустріальних парків міністерства від травня цього року, у Дніпрі з листопада 2018 року зареєстровано лише один парк - Innovation Forpost поруч із територією "Інтерпайп НТЗ". Керуюча компанія - КП "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міськради. Загальна площа - 49,5 га комунальної землі. Проєктна потужність електропостачання - 16,5 МВТ, наявна - 100 кВт.

Держпрограма "Зроблено в Україні" передбачає фінансування до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Грошові кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

Згідно з інформацією Мінекономіки, для захисту інтересів держави встановлено захисні заходи: заявники зобов'язані впродовж трьох років побудувати на території парку щонайменше 5000 кв. м промислових будівель і залучити щонайменше двох учасників. Фінансування здійснюється через ескроу-рахунки в держбанках, що надає змогу обрати найзручніший банк для обслуговування.

Цього року в державному бюджеті було вперше закладено мільярд грн для стимулювання індустріальних парків. Партнерами Мінекономіки з реалізації програми стали державні Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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