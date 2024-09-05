Потужності ВПК України вже вдвічі більші, ніж може закупити бюджет - Мінстратегпром

Україна суттєво збільшила виробництво озброєння та залучила додаткове фінансування від міжнародних партнерів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, передає Укрінформ.

"Виробництво за 2023 рік зросло втричі, спроможності на 2024 рік вшестеро більші. Українська оборонна промисловість вийшла на той етап, коли може виробити більше, ніж держбюджет може закупити - фінансування країна має менш ніж на половину існуючих спроможностей", - йдеться у повідомленні.

Серед ключових досягнень - запуск серійного виробництва повного спектру озброєння: від бронетехніки до БПЛА, від боєприпасів до ракет; створено українську далекобійну зброю, здатну вражати цілі на відстані понад 1500 км; відбувся прорив у сфері defence tech, зокрема у виробництві та вдосконаленні БПЛА.

Вже виробляються fpv-дрони, виготовлені повністю з українських комплектуючих. Масштабувалось виробництво роботизованих платформ: для мінування, розмінування, логістики, медичної евакуації, бойових завдань.

Важливим досягненням став запуск спільного українсько-американського проєкту FrankenSAM - гібридного ППО, яке вже показує свою роботу.

Відбулася трансформація "Укроборонпрому", який посів 49 місце у рейтингу топ-100 світових оборонних компаній.

18 жовтня 2023 року створено спільне підприємство Укроборонпрому і Rheinmetall, і 10 червня 2024-го з конвеєра зійшла перша відремонтована БМП Marder. Підприємство займатиметься ремонтом німецької техніки, яка працює на фронті, і готується випускати нову - повністю за німецький кошт.

Через ініціативу ZBROYARI: Manufacturing Freedom вдалося залучити 671,3 млн дол від іноземних партнерів.

У липні АТ "Укроборонпром" відкрив своє перше закордонне представництво у столиці США Вашингтоні. Представники УОП будуть підтримувати існуючі американсько-українські проєкти, а також шукати можливості для нових: фінансування й партнерів.

Окрім виробництва озброєнь, З червня 2023 року Мінстратегпром під керівництвом Олександра Камишіна взяв на себе контроль за покращенням стану укриттів в Україні. За 15 місяців було відремонтовано або збудовано понад 7 400 укриттів. Для ефективного управління створено онлайн-платформу "Залізне укриття" та чат-бот для швидкого реагування на проблеми.

"Україна з житниці Європи стає Арсеналом вільного світу, і я пишаюсь бути причетним до цього дуже складного, але надзвичайно важливого процесу", - зазначив Камишін.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада підтримала відставку Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.