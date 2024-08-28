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В Україні запровадили правила ЄС щодо реєстрації унікальних місцевих продуктів
17:55 27.08.2024 |
В Україні набрали чинності нові правила реєстрації географічних зазначень для виробників, чия продукція має особливу якість завдяки своєму географічному походженню. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Нові правила адаптовані до регламентів Європейського Союзу, що означає, що українські географічні зазначення тепер можуть бути офіційно визнані та захищені на території ЄС.
Тепер реєструвати нові географічні зазначення для сільськогосподарських товарів, харчових продуктів та спиртних напоїв можна лише за чітко регламентованою процедурою. У нових правилах докладно описано, хто має право на реєстрацію, які документи необхідно надати та як оформити специфікацію товару. Ознайомитися з новими правилами можна за посиланням.
Географічне зазначення - це назва місця, що вказує на походження товару з певного регіону та підтверджує його особливі властивості, репутацію чи характеристики, що залежать від цього місця. Це може бути, наприклад, відомий сорт вина або місцевий сир, який виготовляється лише у певному регіоні.
Приклади українських географічних зазначень: "Мелітопольська черешня", "Кролевецькі рушники", "Петриківський розпис", "Закарпатське вино", "Гуцульська бриндзя".
"Використання географічних зазначень не лише підкреслює унікальність українських продуктів, але й сприяє розвитку наших аграрних регіонів. Це допомагає зберегти традиції та знання, що передаються місцевими виробниками з покоління в покоління", - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
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