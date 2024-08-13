Держборг України зріс на $1,1 млрд за квартал, але подешевшав з початку року

Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,16 трлн грн, або $152,2 млрд, у тому числі: зовнішній борг - 4,45 трлн грн, або $109,9 млрд, внутрішній борг - 1,71 трлн грн, або $42,2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За другий квартал 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на $1,1 млрд переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Водночас з початку 2024 року станом на 30 червня зовнішній борг подешевшав: середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася з 6,24% до 5,6%.

Основну частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 54%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку - 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 16%, позики, отримані від комерційних банків, інших фінустанов - 3%.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро - 35%, долара США - 26%, гривні - 25%, СПЗ - 10%, в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах - 4%.



