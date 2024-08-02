Загальна інфляція в Україні пришвидшиться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною. Прогноз на грудень 2024 року погіршений до 8,5% з 8,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).

Як зазначається у звіті, після тривалого періоду низької споживчої інфляції в травні її траєкторія розвернулася, а у червні інфляція пришвидшилася до 4,8% р/р.

"Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та негативний вплив літньої посухи на цьогорічну врожайність. Попередні оцінки інфляції в липні підтверджують тенденцію до її пришвидшення", - йдеться в прогнозі.

Продовольча інфляція

Як зазначали в НБУ, вплив тимчасових чинників, що стримували споживчу інфляцію протягом тривалого часу, насамперед сприятливих погодних умов і значних минулорічних врожаїв, невдовзі вичерпається. Це підживлюватиме як продовольчу, так і загальну інфляцію.

Крім того, додатковий тиск на ціни на продовольчі товари матимуть зниження пропозиції городини та збільшення витрат бізнесу через посуху та аномальну спеку влітку цього року. Зростання цін на сирі продукти через вторинні ефекти позначиться й на цінах оброблених продуктів харчування, що входять до базового ІСЦ. Помірний вплив матимуть й ефекти перенесення на ціни девальвації курсу гривні та вищих витрат бізнесу на забезпечення е/е.

Адміністративна інфляція

Складна ситуація в енергетиці через цілеспрямовані атаки Росії, а також більше, ніж очікував НБУ підвищення тарифів на електроенергію для населення , спричинили суттєве пришвидшення адміністративної інфляції (до 13,3% р/р у червні з 9,9% р/р у березні).

Зростання цін в Україні прискориться: НБУ погіршив прогноз з інфляції

Додатково на ціни тиснуло суттєве подорожчання електроенергії для непобутових споживачів. Унаслідок підвищення цін на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку, а також покриття дефіциту е/е імпортом з ЄС за вищими цінами, ніж в Україні, тиск на витрати бізнесу посилився.

Свідченням цього було суттєве зростання промислової інфляції (до 26,7% р/р у червні порівняно зі зниженням на 0,2% р/р у березні), найбільший внесок у яку забезпечило зростання цін у галузі "постачання електроенергії, газу, пари" (на 48% р/р у червні), йдеться в огляді.

"Пришвидшення промислової інфляції тиснутиме на споживчі ціни через вторинні ефекти, передусім збільшення собівартості виробництва", - прогнозують в НБУ.

За даними НБУ, висока адміністративна інфляція на прогнозному горизонті зумовлюватиметься також і низкою податкових змін. З огляду на необхідність розширення внутрішньої ресурсної бази для фінансування значних бюджетних потреб, а також виконання євроінтеграційних зобов'язань України поетапно підвищуватимуться акцизи на тютюнові вироби.

Певний вплив матиме й коригування акцизного податку (переведення його з національної валюти в євро) для алкогольних напоїв. Ціни на тютюнові вироби та алкогольні напої також зростатимуть унаслідок посилення заходів боротьби з тіньовою продукцією, зазначили в центробанку.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

У червні НБУ погіршив прогноз з інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2025 році на рівні 6,6% (попередній прогноз - 6,0%), у 2026 році інфляція впаде до 5,0% (попередній прогноз - 5,0%).