Нацбанк оцінив зростання ВВП України у II кв.-2024 у 3,7% і очікує його уповільнення в III-IV кв. до 3,1-2,3%

Національний банк України оцінив зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у другому кварталі 2024 року до аналогічного періоду минулого року в 3,7%, як і прогнозував його у квітні.

"Його (зростання) підтримували нарощування видатків бюджету, швидше, ніж торік, збирання врожаю ранніх зернових і подальше відновлення у тваринництві, стабільна робота морського коридору", - зазначив Національний банк в опублікованому на його сайті Інфляційному звіті.

Пояснюючи сповільнення темпів зростання з 6,5% у першому кварталі, НБУ зазначив вичерпання ефекту низької бази порівняння і, насамперед, руйнування РФ енергетичної інфраструктури та тривалі відключення споживачів від енергопостачання. Тривалі вимкнення е/е у ІІ кварталі призвели до помітного погіршення ділових і споживчих настроїв та послаблення економічної активності в низці секторів, передусім енергоємних, потреби яких складно забезпечити засобами автономного живлення (окремі напрями харчової промисловості, тваринництва, важкої промисловості), наголосив центробанк.

"Стримували економічну активність у ІІ кварталі й посилення кадрових проблем, а також збільшення часу повітряних тривог", - додав НБУ.

Водночас його аналітики вважають, що бізнес і населення краще пристосовані до дефіциту е/е, ніж у 2022-2023 роках, а крім того, частину потреб в е/е було покрито нарощуванням її імпорту, що разом з іншими факторами дало змогу зберегти позитивну динаміку функціонування низки секторів у ІІ кварталі 2024 року, зокрема, металургії і транспорту.

За даними Нацбанку, високий попит на добрива з боку аграріїв підтримав хімічну промисловість, а на тлі дефіцитів е/е збільшився продаж товарів для забезпечення енергоавтономності, відвідуваність ресторанів і попит на кур'єрські послуги.

"У другому півріччі економічна активність надалі сповільнюватиметься насамперед через вищі дефіцити е/е. Зсув збирання ранніх зернових на червень відіб'ється на показниках с/г та економічної активності в III кварталі", - йдеться в інфляційному звіті.

Згідно з ним, Нацбанк очікує уповільнення зростання ВВП у III кварталі до 3,1% і в IV кварталі - до 2,3%, тоді як у квітневому звіті він прогнозував їх відповідно на рівні 1,3% і 4,1%.

Загалом, як зазначив НБУ, набагато вища, ніж очікувалося, оцінка Держстатом зростання ВВП у I кварталі, дещо вищі оцінки врожаїв завдяки збільшенню посівних площ та ширший дефіцит бюджету зумовили поліпшення прогнозу зростання реального ВВП у 2024 році до 3,7% із 3% у квітневому звіті.

"Більші дефіцити е/е, ніж очікувалося раніше, стримуватимуть зростання ВВП на всьому прогнозному горизонті. Інший фактор, який обмежуватиме відновлення економіки - брак працівників. Однак завдяки м'якій фіскальній політиці, пожвавленню зовнішнього попиту, а також уже продемонстрованій високій адаптивності бізнесу та населення і подальшій нормалізацій економічних умов економіка зростатиме на 4-5% у 2025-2026 роках", - вважає НБУ.

Він додав, що ВВП все ще буде нижчим за свій потенційний рівень, що стримуватиме інфляційний тиск.

Уточнюється, що в I кварталі 2025 року Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 1,8%, у II - на 2,8%, однак завдяки прискоренню зростання до 5,1-5,9% у другому півріччі загалом за наступний рік воно становитиме 4,1%.

На відміну від квітневого інфляційного звіту в липневому знову відсутній альтернативний сценарій.

Нацбанк в оновленому звіті зберіг кількість ключових ризиків прогнозу (із сильним впливом і ймовірністю 25-50%) на рівні трьох: більш тривалий термін та інтенсивність війни, більші бюджетні потреби та більший дефіцит е/е через подальші пошкодження енергетичної інфраструктури.

До негативних ризиків із високим ступенем імовірності (25-50%) додалося також потенційне перенесення на ціни підвищення ставок або додаткового запровадження податків, хоча його вплив НБУ оцінює як помірний.

Водночас ступінь впливу ризику більш інтенсивного і тривалого блокування вантажного руху через кордон з окремими країнами ЄС в оновленому інфляційному звіті знижено з помірного до слабкого за збереження ймовірності 15-25%.

Крім того, Нацбанк замінив ризик загострення ситуації в Червоному морі, вірогідність якого він оцінював у квітні в 15-25% зі слабким ступенем впливу, новим ризиком зростання геополітичної напруженості, ступінь впливу якого вищий - помірний.

Водночас НБУ додав і два позитивні ризики: отримання доходів від знерухомлених активів РФ (вірогідність 15-25% з високим ступенем впливу) та швидке відновлення пошкодженої енергоінфраструктури (15-25% вірогідності з помірним впливом).

Однак одночасно ймовірність ще одного позитивного ризику - швидкої реалізації масштабного плану відновлення - знижено з 15-25% до менш ніж 15%.

"Баланс ризиків базового прогнозу зміщений у бік погіршення темпів економічного зростання України та посилення цінового тиску через можливі податкові зміни", - підсумував НБУ.

Як повідомлялося, ВВП України, за даними Держстату, 2023 року зріс на 5,3% після спаду на 28,8% 2022 року, зокрема в четвертому кварталі минулого року зростання становило 4,7%.