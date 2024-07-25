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АНАЛІТИКА

Нацбанк України погіршив прогноз інфляції у 2024р до 8,5% і у 2025р до 6,6%

14:39 25.07.2024 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) переглянув прогноз зростання цін на 2024 і 2025 рік у бік погіршення: на 0,3 і 0,6 відсоткових пунктів (в.п.) відповідно - до 8,5% і 6,6% насамперед через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію.

"Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв і негативного впливу літньої посухи на нинішню врожайність", - зазначено в пресрелізі регулятора в четвер.

Зазначається, що попередні оцінки інфляції в липні підтверджують її подальше прискорення.

Згідно з даними на сайті, Нацбанк очікує прискорення інфляції за підсумками третього кварталу цього року до 7,9%. За прогнозами НБУ, її зростання продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне піку - 9,7%, після чого почне знижуватися.

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в червні 2024 року прискорилося до 2,2% із 0,6% у травні, а в річному вимірі інфляція за підсумками червня зросла до 4,8% із 3,3%% за підсумками травня.

"Водночас інфляція залишатиметься помірною - 8,5% на кінець року за оновленим прогнозом НБУ. Цьому, зокрема, сриятимуть заходи НБУ щодо захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку", - пояснює регулятор.

Нацбанк зазначає, що подальша дія мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду також буде стримувальним фактором для зростання цін.

"Зважена відсоткова та валютно-курсова політика НБУ, а також послаблення зовнішнього інфляційного тиску дадуть змогу сповільнити інфляцію вже 2025 року - до 6,6%. У 2026 році інфляція повернеться до цілі НБУ в 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці», - наголошує центробанк.

Нацбанк повідомив, що базова інфляція 5% р/р у червні відповідала його прогнозу, і назвав причинами посилення фундаментального цінового тиску збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію.

"Крім того, на динаміці окремих компонентів базового індексу споживчих цін позначилося ослаблення обмінного курсу гривні", - додали в НБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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