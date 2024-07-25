Аналітики розійшлися в оцінці можливого перегляду НБУ макропрогнозу

Національний банк України може і покращити поточний прогноз зростання економіки 2024 року на 3% з огляду на несподівано високу його оцінку Держстатом за перший квартал, і дещо погіршити його з урахуванням кризи енергопостачання, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" аналітики.

"Зважаючи на те, що "Укрстат" показав значно вищу оцінку реального ВВП за 1 квартал 2024 року (6,5% - ІФ-У), НБУ може свій річний прогноз на 2024 рік покращити", - вважає керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Тоді як його колега, голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук допускає погіршення прогнозу ВВП приблизно на 0,3 п.п. - до 2,7%.

"Прогноз НБУ наразі прямо передбачає дуже різке сповільнення зростання економіки в другому півріччі, і це закономірно. Але доки не буде більшої ясності щодо перспектив подолання дефіциту електроенергії в холодні місяці, НБУ не коригуватиме прогноз ВВП суттєво. Дані про стан енергосистеми напередодні зими можуть уже суттєво вплинути на оцінку динаміки ВВП під час жовтневого прогнозу", - зазначив Ваврищук.

На думку Паращія, щодо інфляції Нацбанку доведеться врахувати нещодавній перегляд тарифу на електроенергію, а також можливі ефекти від податкових нововведень. "Тому прогноз за споживчими цінами тепер може бути вищим", - вважає аналітик. Він уточнив, що може йтися про погіршення прогнозу на 0,5 п.п. - до 8,7%.

Водночас Ваврищук вважає, що НБУ збереже поточний прогноз інфляції на цей рік - 8,2%. За його словами, хоча останніми місяцями більшість нових сигналів свідчать про посилення інфляційного тиску, однак навіть з огляду на це прогноз інфляції від центробанку на кінець червня виявився надто консервативним.

"Так само досить песимістично виглядає поточний прогноз інфляції станом на кінець вересня (8,4% р/р). Тому дуже ймовірно, що НБУ залишить прогноз інфляції на кінець року незмінним (8,2%), однак перегляне траєкторію інфляції протягом другого півріччя", - повідомив представник ICU.

Зі свого боку старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Володимир Ланда зазначив, що прискорення зростання споживчих цін у червні могло вплинути на підвищення інфляційних очікувань за підсумками року.

"З іншого боку, нещодавня угода з кредиторами про відтермінування виплат за зовнішнім боргом зменшила тиск на національну валюту. Крім того, попереду сезонне сповільнення споживчої інфляції (...) Це дасть змогу споживчій інфляції загалом залишатися в межах попередніх очікувань, водночас можливий помірний додатковий інфляційний тиск через негативний вплив спекотного літа на фоні дефіциту електроенергії", - поділився думкою економіст.

Щодо динаміки ВВП Ланда назвав основними факторами для переоцінки прогнозу очікування тривалості активних бойових дій, стану енергетичної системи та мобілізації.

Як повідомлялося, Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в червні 2024 року порівняно з червнем минулого року приблизно в 1,1%, що нижче за травневий і квітневий показники 3,7% і 4,3% відповідно. У результаті за підсумками півріччя зростання сповільнилося до 4,1% із 4,3% за підсумками п'яти місяців. Водночас Мінекономіки зберігає прогноз ВВП за підсумками року на рівні 3,5%.

Нацбанк України 25 квітня погіршив прогноз зростання ВВП країни цього року з 3,6% до 3% після 5,3% минулого року. Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук наприкінці червня зазначав, що ризики зниження цього прогнозу переважають, проте на той момент прогноз залишався чинним, зокрема, з огляду на фактори, які частково нівелюють ризики зниження.

ЦЕС наприкінці червня оприлюднив оновлений консенсус-прогноз семи інвесткомпаній та аналітичних центрів, згідно з яким оцінку зростання ВВП 2024 року погіршили з 3,8% до приблизно 3,5%, тоді як прогноз інфляції покращили з 10% до приблизно 7,4%.

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в червні 2024 року прискорилося до 2,2% із 0,6% у травні, а в річному вимірі інфляція за підсумками червня зросла до 4,8% із 3,3%% за підсумками травня.