Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конфіскація активів підсанкційних осіб: Держава вже отримала 830 мільйонів і 67 підприємств

23:28 27.06.2024 |

Економіка

 

Станом на сьогодні 42 судових рішення про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб набрали законної сили, лише коштами держава отримала майже мільярд гривень.

Про це заступниця міністра юстиції Інна Богатих розповіла в ефірі телемарафону, інформує пресслужба Мін'юсту.

"На сьогодні стягнено: у вигляді грошових коштів майже 830 млн грн, у вигляді права вимоги - приблизно 41 млн грн, корпоративні права в 67 підприємствах та 200 об'єктів нерухомості, сотні об'єктів рухомого майна, історико-культурні цінності, зброю", -розповіла заступниця міністра.

Вона нагадала, що санкція у вигляді стягнення з'явилася в українському законодавстві з 24 травня 2022 року. Після цієї дати санкції застосовані до близько 13 500 осіб, з них санкція у вигляді блокування активів - до близько 11 000 осіб.

"Саме ці 11 тисяч осіб перебувають в полі зору Мін'юсту та підлягають перевірці на предмет можливості застосування щодо них санкції у виді стягнення. Це можливо в тих випадках, коли наявні відповідні підстави, визначені законом України "Про санкції", а також за умови наявності активу, який знаходиться на території України", - розповіла Богатих.

Посадовиця уточнила, що у приблизно 300 таких осіб віднайшли активи в Україні, щодо яких існують підстави для стягнення, однак лише близько 35 санкційних осіб чи груп осіб мають значні активи в Україні. Однак робота у цьому напрямку триває.

Богатих додала, що Мін'юст вже подав 53 позови до Вищого антикорупційного суду - з них 22 щодо застосування санкції стягнення до осіб, які мають значні активи. Наразі вже 42 рішення про стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб набрали законної сили.

За її словами, серед стягнених на користь держави активів:

* Миколаївський глиноземний завод та Глухівський кар'єр кварцитів (які належали раніше російському олігарху Дерипасці та корпорації "Русал");

* Демуріїнський гірничо-збагачувальний комбінат (належав російському монополісту в галузі видобутку титану Шелкову та "ВСМПО-Авісма");

* 66% в одному з найбільших в Україні торговому центрі Ocean Plaza (цю частку контролювали наближені особи до Путіна - Ротенберг, Скоробогатько, Пономаренко);

* компанія "АЕРОК" (роcійський будівельний магнат Молчанов, LCR);

* завод "Мотор-Деталь Конотоп" (сенатор РФ Калашнік);

* 49% мережі АЗС Shell (російський нафтовик Худайнатов, якого називають близьким другом Путіна) та інші.

Водночас Мудра визнала, що власники конфіскованих активів можуть позиватися до Європейського суду з прав людини чи інших міжнародних судів.

"Право на доступ до правосуддя є в кожної людини. В межах українських процедур санкція стягнення застосовується саме через рішення суду. Всі сторони - представники підсанкційних осіб, власне підсанкційні особи мають право брати участь в судовому процесі. Тобто Україна забезпечує доступ до правосуддя та належне інформування сторін у справі. Ми не маємо повідомлень з приводу звернення підсанкційних осіб до ЄСПЛ", - додала заступниця міністра.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5374
  0,0236
 0,06
EUR
 1
 43,3547
  0,0414
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3364  0,02 0,05 40,9136  0,01 0,02
EUR 43,2660  0,03 0,07 43,9992  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,01 0,02 40,5300  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес