Мінекономіки презентувало огляд 12 програм МФО в обсязі EUR1,4 млрд у рамках першого етапу Ukraine Investment Framework

Міністерство економіки України представило огляд 12 програм Міжнародних фінансових організацій в обсязі EUR1,4 млрд, що реалізуються в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility - Ukraine Investment Framework (UIF) та будуть спрямовані на відновлення та реконструкцію енергетики, інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу.

Як повідомила пресслужба Мінекономіки, програми першого етапу Ukraine Investment Framework були затверджені Єврокомісією під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

Так, із фінансування обсягом EUR1,4 млрд, EUR1,05 млрд припадає на гарантії для розширення чинних програм МФО, EUR289 млн призначено для змішаного фінансування та грантів, а також EUR55,5 млн для технічної допомоги під час доопрацювання інвестпроєктів і подання заявок на фінансування.

"Як самі програми, так і МФО, з якими можна співпрацювати в рамках першого етапу UIF, варіюються залежно від напряму роботи, галузей і обсягів фінансування. Ми також розуміємо, що багато проєктів поки що мають недостатній ступінь готовності та потребують подальшого опрацювання. Тому уряд працює над запуском Project Preparation Facility для збільшення кількості готових для залучення фінансування проєктів", - наводяться в повідомленні пресслужби слова заступника міністра економіки України Володимира Кузьо.

Він додав, що на цьому етапі програми будуть спрямовані на підтримку відновлення і реконструкції України за трьома основними напрямами: енергетика (відновлення критичної електричної інфраструктури, збільшення генераційних потужностей, інвестиції в поновлювані джерела енергії), інфраструктура (розвиток, ремонт і відновлення муніципальної інфраструктури, водопостачання та водовідведення, транспортна інфраструктура і місцева мобільність), а також підтримка малих і середніх підприємств (МСП).

Уточнено, що підтримка малих і середніх підприємств (МСП) передбачає фінансування бізнесів у деокупованих і прифронтових регіонах, компаній, які належать ветеранам війни, внутрішньо переміщеним і вразливим групам, а також компаній, що інвестують у розширення виробництва і зелені технології.

У рамках програм приватні та державні компанії, а також муніципалітети залежно від вартості проєктів зможуть отримати фінансування як від МФО, так і від локальних банків-партнерів.

Зокрема, на цьому етапі UIF свої програми вже запустили ЄБРР, ЄІБ, IFC, Німецький банк розвитку (KfW), Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE), польський Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Серед локальних партнерів МФО, які долучаться до реалізації UIF, представлені державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк, а також низка приватних банків.

На цьому етапі UIF подати заявки на отримання фінансування та технічної допомоги можуть державні, приватні компанії та муніципалітети, що відповідають секторам і вимогам затверджених програм. Для великих проєктів вартістю понад EUR10 млн необхідно звертатися безпосередньо до залучених міжнародних фінансових організацій. Малі та середні підприємства можуть звертатися до українських банків-партнерів, що реалізують програми для МСП.

"Для програм підтримки МСП зарезервовано 15% гарантій, які можуть отримати МФО для реалізації програм у рамках інвестиційної складової Ukraine Facility. Зокрема, відповідні програми з фокусом на малі на середні підприємства вже затвердили ЄІБ, ЄБРР, Німецький банк розвитку (KfW) і польський BGK, які реалізовуватимуться у партнерстві з українськими банками", - наголосив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Як повідомили в міністерстві, у рамках UIF для бізнесу будуть доступні гарантії для зменшення вартості застави під час кредитування, змішаний механізм кредитів і грантів, а також технічна допомога під час доопрацювання проєктів і подання заявок на фінансування.

"Запуск першого етапу UIF - це можливість залучати додаткове фінансування від міжнародних фінансових організацій та українських банків. Ці програми вже доступні проєктам державного та приватного секторів у галузях, визначених у Плані для Ukraine Facility", - констатував Кузьо.

Він також додав, що Україна очікує на додаткове розширення програм і появу нових інструментів на наступних етапах UIF, а також залучення ширшого кола МФО, банків, страхових компаній і фондів приватного капіталу. Відповідне рішення ухвалюватиме Європейська комісія на наступному засіданні керуючої ради UIF.