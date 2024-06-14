НБУ перегляне макропрогноз у липні у зв'язку зі зростанням енергодефіциту

Національний банк України (НБУ) планує в липні переглянути прогноз макропоказників у зв'язку з погіршенням ситуації в енергетичному секторі, зокрема, збільшенням дефіциту в системі, повідомив глава центробанку Андрій Пишний на брифінгу в Києві в четвер.

"Наразі ми залишаємося в базовому сценарії та прогнозі, опублікованому у квітні. Ті показники дефіциту електроенергії, які були оголошені, залишаються, на наш погляд, певною мірою актуальними, хоча ми бачимо деякі тенденції, пов'язані з ускладненнями. Відповідний перегляд ми плануємо зробити через місяць, під час липневої публікації макропрогнозу", - сказав він.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що у квітні ситуація в енергетичній системі була дещо кращою, ніж очікував регулятор, завдяки імпорту електроенергії, теплій погоді, а також запровадженню лімітів на споживання у виробничих секторах. Однак, за його словами, уже в травні дефіцит електроенергії був вищим, і в червні ситуація залишається складною у зв'язку з плановими ремонтами на атомних електростанціях.

"Водночас, на нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу Європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", - наголосив Ніколайчук.

Заступник голови запевнив, що імпорт електроенергії не має впливу на валютний ринок. Пишний уточнив, що Україні це обійшлося в $20-35 млн.

"Загалом, згідно з нашим квітневим прогнозом, ми очікуємо, що імпорт електроенергії коштуватиме нам цього року близько $800 млн", - нагадав заступник голови Нацбанку.

Він додав, що дефіцит електроенергії та використання альтернативних джерел її генерації можуть відчутно відобразитися на інфляційній динаміці, зокрема на цінах на послуги, але водночас поки що цей ефект нівелюється дією інших чинників.

Як повідомлялося, Нацбанк України 25 квітня погіршив прогноз зростання ВВП країни цього року з 3,6% до 3% після 5,3% торік через спричинений російськими обстрілами енергодефіцит.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року спрогнозував зростання економіки цього року на 4,6%, проте нещодавно в Мінфіні повідомили про його погіршення до 3,5%, а перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко днями в Берліні заявила, що прогноз погіршили до менше ніж 4%.

За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з квітнем 2023 року уповільнилося до 4,3% [±1%] з 4,6% [±1%] у березні, а за перші чотири місяці року - до 4,4% [±1%] з 4,5% [±1%] за перші три місяці.