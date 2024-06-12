Бронювання військовозобов'язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу – опитування

Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов'язаних працівників (80%) та безпека і захист співробітників (75%).

Про це свідчать результати опитування "Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні" Американської торговельної палати в Україні та Citi Україна, які вони презентували під час конференції Ukraine Recovery Conference (URC2024).

Також серед ключових викликів - здоров'я та психічний стан співробітників (50%), перебої в електропостачанні (50%), ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи (45%).

При цьому 81% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні зазначили, що мобілізація впливає на результати діяльності їх компаній.

За результатами опитування, топ-3 кроки, які має зробити уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році: забезпечити чітку та прозору процедуру бронювання (80%), імплементувати реальну та ефективну судову реформу (70%), забезпечити передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).

"Наше останнє опитування показало, що бронювання військовозобов'язаних зараз є головним викликом для бізнесу в Україні. Це суттєво впливає на результати діяльності бізнесу.

Ми продовжуватимемо працювати з Урядом, щоб знайти правильний баланс - армія отримує те, що їй потрібно, економіка та бізнес продовжують працювати, а податки сплачуються", - заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

При цьому 98% компаній-членів палати продовжують вести бізнес в Україні: 85% компаній повністю функціонують, 15% функціонують частково.

Водночас 30% компаній-членів мають пошкоджені активи, 70% з них вже їх відновили. 49% респондентів заявили, що кількість працівників та доходи їх компаній під час війни знизилися порівняно з довоєнним рівнем. У 19% компаній збільшилася кількість працівників, а у 28% - збільшилися доходи.

Прогноз компаній щодо їх доходів на 2024 рік порівняно з 2023 роком: збільшення - 43%, без змін - 35%, зменшення - 22%.

"Серед ключових заходів, які були вжиті компаніями для пом'якшення впливу війни на їх бізнес-процеси - розширення можливості віддаленої роботи (87%), розробка плану дій на випадок надзвичайних ситуацій (83%), впровадження посилених заходів з кібербезпеки (48%), диверсифікація ланцюгів постачання (43%), проведення релокації бізнес-процесів або офісів (34%)", - йдеться у повідомленні.

При цьому 60% респондентів спостерігають зміни в поведінці споживачів або в попиті на продукцію/послуги їх компаній під час війни. 54% компаній стикаються з проблемами, пов'язаними з інфраструктурою, комунальними послугами або транспортом через війну.

Серед основних проблем: проблеми з транспортом та логістикою - 83%, перебої в наданні комунальних послуг (електроенергія, вода та ін.) - 62%, збільшення витрат на технічне обслуговування та ремонт - 35%.

77% компаній не проводили релокацію будь-яких своїх об'єктів або бізнес-процесів через близькість до зон бойових дій або з міркувань безпеки, тоді як 23% перемістили адміністративні офіси (48%), склади та сховища (40%), центри досліджень та розробок (32%), виробничі заводи/фабрики (12%).

73% компаній не розглядали можливість виходу на нові ринки як стратегічну відповідь на виклики, пов'язані з війною, тоді як 27% розглядали такі ринки, як Європа (87%), США (30%), Азія (30%), Африка (13%), Австралія (7%).

76% компаній-членів Палати вбачають гостру проблему в роботі судової системи. З них 65% вважають, що судова система є цілком неефективна і потребує значних покращень, а 35% - що судова система загалом ефективна, але вимагає певних змін. Лише 24% компаній вважають, що судова система є ефективною і не потребує змін, додають організатори опитування.