Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бронювання військовозобов'язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу – опитування

11:49 12.06.2024 |

Економіка

 

Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов'язаних працівників (80%) та безпека і захист співробітників (75%).

Про це свідчать результати опитування "Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні" Американської торговельної палати в Україні та Citi Україна, які вони презентували під час конференції Ukraine Recovery Conference (URC2024).

Також серед ключових викликів - здоров'я та психічний стан співробітників (50%), перебої в електропостачанні (50%), ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи (45%).

При цьому 81% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні зазначили, що мобілізація впливає на результати діяльності їх компаній.

За результатами опитування, топ-3 кроки, які має зробити уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році: забезпечити чітку та прозору процедуру бронювання (80%), імплементувати реальну та ефективну судову реформу (70%), забезпечити передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).

"Наше останнє опитування показало, що бронювання військовозобов'язаних зараз є головним викликом для бізнесу в Україні. Це суттєво впливає на результати діяльності бізнесу.

Ми продовжуватимемо працювати з Урядом, щоб знайти правильний баланс - армія отримує те, що їй потрібно, економіка та бізнес продовжують працювати, а податки сплачуються", - заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

При цьому 98% компаній-членів палати продовжують вести бізнес в Україні: 85% компаній повністю функціонують, 15% функціонують частково.

Водночас 30% компаній-членів мають пошкоджені активи, 70% з них вже їх відновили. 49% респондентів заявили, що кількість працівників та доходи їх компаній під час війни знизилися порівняно з довоєнним рівнем. У 19% компаній збільшилася кількість працівників, а у 28% - збільшилися доходи.

Прогноз компаній щодо їх доходів на 2024 рік порівняно з 2023 роком: збільшення - 43%, без змін - 35%, зменшення - 22%.

"Серед ключових заходів, які були вжиті компаніями для пом'якшення впливу війни на їх бізнес-процеси - розширення можливості віддаленої роботи (87%), розробка плану дій на випадок надзвичайних ситуацій (83%), впровадження посилених заходів з кібербезпеки (48%), диверсифікація ланцюгів постачання (43%), проведення релокації бізнес-процесів або офісів (34%)", - йдеться у повідомленні.

При цьому 60% респондентів спостерігають зміни в поведінці споживачів або в попиті на продукцію/послуги їх компаній під час війни. 54% компаній стикаються з проблемами, пов'язаними з інфраструктурою, комунальними послугами або транспортом через війну.

Серед основних проблем: проблеми з транспортом та логістикою - 83%, перебої в наданні комунальних послуг (електроенергія, вода та ін.) - 62%, збільшення витрат на технічне обслуговування та ремонт - 35%.

77% компаній не проводили релокацію будь-яких своїх об'єктів або бізнес-процесів через близькість до зон бойових дій або з міркувань безпеки, тоді як 23% перемістили адміністративні офіси (48%), склади та сховища (40%), центри досліджень та розробок (32%), виробничі заводи/фабрики (12%).

73% компаній не розглядали можливість виходу на нові ринки як стратегічну відповідь на виклики, пов'язані з війною, тоді як 27% розглядали такі ринки, як Європа (87%), США (30%), Азія (30%), Африка (13%), Австралія (7%).

76% компаній-членів Палати вбачають гостру проблему в роботі судової системи. З них 65% вважають, що судова система є цілком неефективна і потребує значних покращень, а 35% - що судова система загалом ефективна, але вимагає певних змін. Лише 24% компаній вважають, що судова система є ефективною і не потребує змін, додають організатори опитування.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5178
  0,5178
 1,29
EUR
 1
 43,4594
  0,4594
 1,07

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2528  0,01 0,02 40,8968  0,01 0,02
EUR 43,4628  0,02 0,06 44,2908  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4050  0,16 0,41 40,4450  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес