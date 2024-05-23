Мінфін України оцінює дефіцит зовнішньої допомоги на 2025 р. у $12-15 млрд

Висока ймовірність продовження активної фази війни призводить до необхідності збереження значної зовнішньої бюджетної підтримки, наразі її дефіцит на наступний рік оцінюють у $12-15 млрд, і це питання необхідно вирішити в рамках програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Дуже важливо мати довіру з партнерами і розуміння спільної проблеми і спільних шляхів їх вирішення. Це, в першу чергу, партнери з боку МВФ, G7 та інших країн, особливо Європейського Союзу, які підтримують нас. З цього погляду ми вже порушуємо питання про недостатність зовнішньої допомоги, задекларованої і "закомітченої" (від англ. commitment) у програмі МВФ на 2025 рік", - сказав він в ефірі подкасту Центру економічної стратегії "Що з економікою" на "Громадському радіо".





Марченко пояснив, що Україна пропонує підвищити показники зовнішньої допомоги з урахуванням того, що базовий сценарій завершення війни у 2024 році може не відбутися.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF із МВФ, якщо 2023 року зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цьогоріч воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного року очікують його скорочення до $22,9 млрд.

Міністр фінансів зазначив, що Україна готова йти таким шляхом скорочення зовнішньої підтримки на $4-5 млрд на рік. "Тобто, ми готові говорити, що ми готові внутрішніми ресурсами перекривати частину дефіциту, тобто зменшувати нашу зовнішню потребу. Але, з іншого боку, ми не бачимо наразі можливостей і певних зобов'язань, які б нам дали змогу сказати, що ми забезпечені (зовнішньою допомогою у 2025 році) на $32 млрд", - пояснив він.

За його словами, поки що з підтвердженого зовнішнього фінансування на наступний рік, за умови виконання Україною своїх зобов'язань, є ЄС з інструментом Ukraine Facility і МВФ, а також, "досить імовірно", Велика Британія.

Марченко наголосив, що паралельний трек, як проміжне рішення для покриття цього розриву, - фінансування коштом заморожених російських активів, зокрема, сек'юритизація відсотків.

"Вважаю, що потенційно в дискусії ми можемо вийти на загальноприйняте для України рішення", - сказав Марченко, додавши, що ці кошти можуть, на відміну від іншої бюджетної зовнішньої підтримки, піти на фінансування військових витрат.

Щодо збільшення внутрішніх доходів, то міністр фінансів констатував, що "найдієвішими заходами політики, на жаль, хай би як це не було новиною для всіх, є можливості роботи з легальною сферою економіки".

"І, звичайно, як би нам це не хотілося, але питання, над якими ми зараз розмірковуємо, які модальності економічної політики, зокрема податкової політики, найближчим часом можуть бути запропоновані. Я не хочу зараз сказати, що ми там уже готові рішення, готові пропонувати, але ми активно думаємо над тим, як мобілізувати додатковий внутрішній ресурс", - зазначив глава Мінфіну.

Він додав, що в Національній стратегії доходів, "на жаль", не передбачалося підвищення рівня податку на першому етапі, а лише посилення адміністративної ролі ключових адміністраторів для створення питань довіри між бізнесом.

"Але реальність інша і те, що пів року тому було очевидним, зараз не очевидно. І той шалений додатковий тиск, який ми відчуваємо з точки зору необхідності забезпечення військових податків, саме за рахунок внутрішнього ресурсу, на жаль, він є і він має мати відповідь", - констатував Марченко.

Як повідомив Forbes Україна в четвер, серед пропозицій, що розглядаються, - збільшення військового збору з 1,5% до 5% і збільшити ставку ПДВ на 2-3 відсоткових пункти.