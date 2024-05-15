Мінцифри розробило стратегію розвитку телекомунікацій до 2030 року

Міністерство цифрової трансформації розробило Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року, ефект від реалізації якої оцінює в $67,6 млрд, випливає з матеріалів, розміщених для публічного громадського обговорення на сайті Міністерства в середу.

Сукупні інвестиції операторів електронних комунікацій в Україні в рамках стратегії, як очікується, становитимуть $6 млрд до 2030 року, що дасть додатковий ефект до ВВП $2,5 млрд протягом найближчих семи років, ідеться в тексті документа.

"Безпосередньо ефект від інвестицій, які планують зробити оператори електронних комунікацій під час реалізації цієї стратегії (сукупно $6 млрд до 2030 року), оцінюють у $2,5 млрд за сім років... Якщо ми зіставляємо сукупні інвестиції ($6 млрд) у сферу електронних комунікацій і загальний ефект, що буде отримано для економіки від реалізації Стратегії (+$67,6 млрд), то отримуємо, що $1 інвестицій у розвиток електронних комунікацій приводить до створення додаткових $11 ВВП у наступні сім років", - ідеться в тексті стратегії.

За прогнозами Мінцифри, у результаті реалізації стратегії якість послуг електронних комунікацій в Україні до 2030 року перевищуватиме рівень аналогічних послуг у європейських країнах, а Україна стане одним зі світових лідерів за темпами впровадження інновацій і нових технологій, транзитером інтернет-трафіку з Азії та Близького Сходу до Європи, регіональним хабом для найбільших світових контент-генераторів.

"До 2030 року суттєво зросте роль штучного інтелекту, кіберзахисту, використання Big Data, хмарних технологій, блокчейну та інтернету речей у всіх секторах економіки. Розвиватимуться нейроінтерфейси, що дають змогу інтегрувати пристрій із мозком людини. Будуть реалізовані численні проєкти цифрової трансформації (на основі відповідних державних програм): smart city, e-government, e-learning тощо. При цьому технології AR/VR змінять способи навчання, роботи, розваг і взаємодії з довкіллям", - йдеться в тексті стратегії.

Широкосмуговий доступ до мережі інтернет в Україні до 2030 року матиме 98% населення. Водночас середня швидкість передачі даних DL становитиме щонайменше 90 Мбіт/с. Мобільним зв'язком буде забезпечено 95% населення. Підтримуючи європейський роумінг, Україна увійде до двадцятки країн за середньою швидкістю мобільного зв'язку.

Ядро мобільних мереж електронних комунікацій з метою захисту від повітряних обстрілів до 2030 року буде переміщено під землю. Також буде підвищено стійкість мереж електронних комунікацій в умовах відсутності електропостачання.

У тексті документа зазначено, що станом на 2023 рік переважна більшість українських користувачів послуг фіксованого доступу до мережі інтернет - 52,6% - мали доступ до інтернету зі швидкістю 30-100 Мбіт/с, 35,5% - 100-1000 Мбіт/с і 3% - від 1 Гбіт/с.

Водночас, за даними Укрстату та НКЕК, на які посилаються автори документа, у 2018-2022 роках обсяги інвестицій у сферу електронних комунікацій щорічно падали. За п'ять років обсяг інвестицій у доларовому еквіваленті зменшився удвічі. Інвестиції операторів електронних комунікацій мобільного зв'язку у 2020-2022 рр. скоротилися на 31%.

"У 2023 році тренд переломився, капітальні інвестиції зросли на 33% порівняно з 2022 роком, що пов'язано з потребою відновлення мереж, інвестиціями в їхню стійкість та ефектом низької бази 2022 року. Сумарний обсяг капітальних інвестицій у сферу електронних комунікацій за 2018-2023 роки становив $3,3 млрд", - ідеться в тексті документа.

Зазначено, що переважний обсяг інвестицій здійснювали саме постачальники електронних комунікаційних послуг мобільного зв'язку - від 60% до 79% від загального обсягу в 2019-2022 рр.