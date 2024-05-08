Профіцит зведеного платіжного балансу України в березні зріс до $6,4 млрд - НБУ

Зведений платіжний баланс України в березні поточного року було зведено з профіцитом $6,4 млрд (близько 16% ВВП), тоді як у березні 2023 року - $3,4 млрд, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Водночас дефіцит поточного рахунку за підсумками березня 2024 року становив $1,6 млрд порівняно з профіцитом $14 млн роком раніше, зазначив центробанк.

"Дефіцит сформувався насамперед унаслідок скорочення надходжень грантів від міжнародних партнерів. Також розширилося від'ємне сальдо торгівлі товарами - як за рахунок зменшення експорту товарів, так і збільшення їх імпорту", - пояснив регулятор.

Без урахування реінвестованих доходів і грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив $1,7 млрд проти $0,8 млрд у березні минулого року. Загалом за перший квартал цього року дефіцит поточного рахунку розширився на $0,4 млрд проти попереднього року - до $2,2 млрд, однак без урахування реінвестованих доходів і грантів від партнерів скоротився до $3 млрд із $4,3 млрд минулого року.

За даними НБУ, експорт товарів і послуг у березні зменшився на 13,6% проти березня 2023 року і на 6% проти лютого поточного року - до $3,2 млрд, тоді як імпорт зріс проти березня минулого року на 3,8%, а проти лютого цього - на 18,5%, до $5,7 млрд.

"Майже все скорочення (експорту проти березня 2023 року) було забезпечене падінням експорту продовольчих товарів (на 18,6%), а саме зернових культур (на 30,0%). Також скоротився експорт насіння олійних (на 31,7%) та олій і жирів (на 8,9%)", - уточнив Нацбанк.

Крім цього, знизився експорт продукції машинобудування - на 30,9% (-16,7% проти лютого 2024 року), деревини та виробів з неї - на 30,7% (+1,0%), продукції металургії - на 6,7% (-8,3%), промислових товарів - на 22,2% (+7,2%), а також продукції хімічної промисловості - на 8,6% (+16,0%).

Водночас зріс експорт продукції харчової промисловості на 6,3% проти березня 2023 року й мінеральних продуктів за рахунок руд - в 1,6 раза (+15,0%).

НБУ уточнив, що в березні цього року в номінальному вимірі основне падіння експорту товарів забезпечено зниженням їх поставок до країн ЄС (на $684 млн, або 30,5%), частка країн ЄС скоротилася із 60,6% до 48,8%. Також скоротився експорт до країн Азії (на $16 млн, або 1,6%, водночас його частка збільшилася з 27,0% до 30,8%).

Тим часом зріс експорт до країн Африки (на $88 млн, або в 1,5 раза, їхня частка збільшилася з 4,5% до 7,9%) і СНД (на $11 млн, або 8,3%, частка зросла з 3,6% до 4,5%).

Що стосується імпорту, то зростання неенергетичного імпорту становило 13,3% проти березня минулого року (+20,7% проти лютого цього), тоді як енергетичний імпорт знизився на 33,8% (+5,3%). Згідно з даними НБУ, імпорт продукції машинобудування в березні зріс на 17,5% (+8,8%), чорних і кольорових металів - на 21,5% (+12,5%), продовольчих товарів - на 4,2% (+18,6%), продукції хімічної промисловості - на 2,1% (+23,3%) і промислових виробів - на 6,3% (+20,2%).

У березні 2024 року в номінальному вимірі найшвидше зріс імпорт із країн ЄС (на $249 млн, або на 9,2%, а його частка збільшилася з 49,2% до 51,8%) та Азії (на $209 млн, або на 13,0%, частка зросла з 29,3% до 31,9%). Тим часом імпорт із країн Африки збільшився вдвічі, або на $50 млн, його частка зросла з 0,9% до 1,8%. Імпорт із країн СНД, навпаки, скоротився на $52 млн, або на 44,1%, а його частка в імпорті товарів скоротилася з 2,1% до 1,2%.

Дефіцит торгівлі послугами в березні цього року скоротився на $0,4 млрд проти березня минулого - до $0,5 млрд: експорт послуг збільшився на 3,9%, тоді як імпорт знизився на 13,3%.

Експорт послуг зріс переважно за рахунок транспортних (на 8,9% за рахунок автомобільного й залізничного транспорту) та інших ділових послуг (на 11,7%, зокрема за рахунок технічних послуг - на 8,8%) і витрат осіб, які подорожують Україною (на 29,0%).

Імпорт послуг скоротився насамперед за рахунок витрат подорожуючих і короткострокових мігрантів за кордоном - на 17,2%, до $1,3 млрд. Також скоротився імпорт фінансових послуг - на 32,8%, телекомунікаційних і комп'ютерних послуг - на 19,6% та інших ділових послуг - на 18,8%. Однак обсяги імпорту транспортних послуг зросли на 9,8% (за рахунок послуг морського, залізничного та повітряного транспорту).

У публікації наголошується, що профіцит балансу первинних доходів був на рівні березня минулого року - $0,5 млрд. Водночас скоротилися і надходження за статтею "оплата праці" (на 24,6%), і виплати за доходами від інвестицій на 38,6%.

Профіцит балансу вторинних доходів із березня 2023 року скоротився на $1,3 млрд і становив $0,9 млрд, такий результат є наслідком менших обсягів грантів від міжнародних партнерів: $0,2 млрд порівняно з $1,3 млрд минулого року.

Обсяг приватних грошових переказів, згідно з даними центробанку, зменшився на 16,5% і становив $0,9 млрд: заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, впала на 22,3%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли офіційними каналами, знизилися на 12,0%. Загалом офіційними каналами відправлено на 16,9% переказів менше, ніж у березні минулого року, тоді як потік через неформальні канали скоротився на 16,0%.

Загалом за січень-березень 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 8,7%, зокрема чиста оплата праці - на 20,3%, тим часом приватні трансферти зросли на 19,2%.

Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунку операцій із капіталом) становило, як зазначив Нацбанк, $1,6 млрд, тоді як у березні 2023 року було зафіксовано чисте кредитування $26 млн.

Загалом за три місяці цього року чисте запозичення від зовнішнього світу становило $2,1 млрд, тоді як за відповідний період минулого року чисте кредитування - $1,7 млрд.

Чистий приплив за фінансовим рахунком становив у березні цього року $7,9 млрд, порівняно з $3,4 млрд у березні минулого року, і зумовлювався насамперед припливом за операціями державного сектору.

За перший квартал 2024 року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив $5,3 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року - $5,6 млрд.

Уточнюється, що чистий приплив за операціями державного сектору в березні дорівнював $7,9 млрд порівняно з $3,3 млрд у березні минулого року й був зумовлений чистим надходженням коштів за кредитами від міжнародних партнерів на відповідну суму.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у березні був на рівні $258 млн, тоді як у березні 2023 року - $388 млн. Зокрема, реінвестування доходів банківського сектору становило $79 млн; чистий приплив акціонерного капіталу (окрім реінвестування доходів) - $69 млн; чисте залучення за борговими інструментами - $109 млн, із них за кредитами сестринських підприємств - $23 млн (у березні 2023 року - $22 млн, із них за кредитами сестринських підприємств - $16 млн).

Загалом за перший квартал 2024 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $572 млн (зокрема, реінвестування доходів банківського сектору - $243 млн), тоді як за порівнюваний період минулого року він становив $1,1 млрд (зокрема реінвестування доходів - $1,1 млрд).

Чистий приплив акціонерного капіталу (крім реінвестування доходів) становив у січні-березні $130 млн (за I кв. 2023 року - $128 млн), чисті залучення за борговими інструментами - $198 млн (за I кв. 2023 року - $71 млн).

НБУ додав, що чисте збільшення зовнішньої позиції за операціями банків із портфельних та інших інвестицій у березні становило $288 млн і було зумовлене чистим збільшенням зовнішньої позиції за статтею "валюта і депозити" на суму $142 млн і чистою купівлею банками цінних паперів нерезидентів на суму $124 млн.

Чисте збільшення зовнішньої позиції реального сектору (без урахування прямих іноземних інвестицій) становило $207 млн і пов'язане безпосередньо зі зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $1,1 млрд (у березні 2023 року - $1,2 млрд), чистим зменшенням заборгованості перед нерезидентами за кредитами та позиками на $210 млн, а також зі скороченням чистої зовнішньої позиції за торговельними кредитами на $1 млрд.

За січень-березень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками Нацбанк оцінив у $4,1 млрд, тоді як за відповідний період 2023 року - у $3,3 млрд.

Зовнішня позиція приватного сектору (разом із помилками та упущеннями) майже не змінилася - приплив становив $46 млн (у березні 2023 року - $30 млн).