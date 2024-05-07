Державний оператор тилу вирішив змінити підходи до закупівлі продуктів для армії

Державний оператор тилу, закупівельна організація Міністерства оборони, ДОТ, вирішив змінити підходи до закупівлі продуктів для Збройних Сил України. Про це повідомив гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов.

"Цього тижня ми плануємо оголосити закупівлі харчування на друге півріччя 2024 року. Ми провели ринкові консультації, зібрали зворотний зв'язок та верифікували ті підходи, які планується запровадити на наступний закупівельний період", - написав він у колонці для УП.

ДОТ зменшив відсоток, на який може знижуватись ціна на позиції з каталогу продуктів харчування . За умов обмеження кількості лотів це заохочуватиме постачальників конкурувати не стільки ціною, скільки дисципліною у постачанні: переданням на отримувачів товарів своєчасно, у повному обсязі, належної якості.

Дотепер державним замовником встановлювалась максимально допустима ціна на продуктовий набір, на кожен окремий товар, а також максимальне зниження в ціні від граничної. Останнє значення коливалось у межах 50-70%. Допустимість такого значного відхилення дозволяла демпінг у торгах. За умови суворіших ніж раніше вимог до якості харчових продуктів та її контролю по суті такий демпінг у майбутньому означатиме неможливість належного виконання договору.

Постачання харчів планується розбити на три категорії, 15 лотів в сумі. Лоти будуть згруповані у три процедури: великі обсяги, середні та малі. Встановлять обмеження щодо кількості лотів "в одні руки" у межах кожної з процедур. Вимоги до постачальників відрізнятимуться - від найвищого бар'єра, зокрема, в частині матеріально-технічного забезпечення для учасників процедури, де торгуватимуться великі обсяги, до найменшого для процедури з малими обсягами відповідно.

Такий диференційований підхід дозволить, з одного боку, переконатись, що постачання для ЗСУ виконуватимуть спроможні компанії із досвідом, з іншого - тримати двері відчиненими також для решти учасників ринку.

Зміни каталогу продуктів харчування . З каталогу прибирають позиції, які ніколи не замовляють або замовляють украй рідко. Натомість ДОТ додає нові позиції, такі як спеції, що напряму вплине на смакові якості раціону.

"Зменшивши кількість позицій в каталозі, ми зможемо зосередитися на тому, що дійсно потрібно, тим самим підвищивши якість харчування", - пояснив Жумаділов.

Запроваджуються зміни в договори щодо вимог до операційної спроможності постачальників . Перед розміщенням замовлень на того чи іншого постачальника ДОТ матиме право проводити аудит постачальника на предмет його готовності такі замовлення виконати. Від перевірки готовності складу, транспорту, наявності кваліфікованого персоналу до підтвердження наявності відносин із залученими до виконання контракту постачальниками, що разом із контрагентом ДОТ здатні закрити всю номенклатуру товарів.

Подальша цифровізація процесів взаємодії . ДОТ має на меті забезпечити керованість, швидкість та доступність для учасників всього процесу забезпечення харчування: від заявок та замовлень на постачальників - до підписання бухгалтерської документації.

"З урахуванням вимог щодо чутливості інформації ми протягом другого кварталу розроблятимемо відповідні рішення, що вже у наступному періоді дозволять нам значно ефективніше управляти процесом харчування", - зазначив гендиректор ДОТ.