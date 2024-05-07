Experts club проаналізував макроекономічні тенденції в Україні та світі в першому кварталі цього року

У статті зібрано та проаналізовано основні макроекономічні індикатори України. У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про захист інтересів суб'єктів господарювання в період дії воєнного стану або стану війни» Державна служба статистики України призупиняють публікацію статистичної інформації на період дії воєнного стану, а також упродовж трьох місяців з моменту його завершення. Винятком є публікація інформації про індекс цін споживачів, окремої інформації за статистичними показниками 2021 року та за період січень-лютий 2022 року. У статті проаналізовано відкриті дані від Держстату, Нацбанку, аналітичних центрів.

Кандидат економічних наук Максим Уракін представив аналіз макроекономічних тенденцій в Україні та світі, що ґрунтується на офіційних даних Держстату України, НБУ, ООН, МВФ і Світового банку.

Макроекономічні показники України

Максим Уракін навів дані Національного банку України про поліпшення фінансової ситуації у 2023 році, в порівнянні з 2022, і прогноз на 2024 рік.

«Базовий сценарій макроекономічного прогнозу НБУ передбачає продовження виваженої монетарної та фіскальної політики, спрямованої на підтримання макрофінансової стабільності. Також очікується виконання Україною зобов'язань за програмами співпраці з міжнародними партнерами, які продовжуватимуть надавати фінансову підтримку в достатніх обсягах. Прогноз передбачає суттєве зниження безпекових ризиків із 2025 року, що дасть змогу розблокувати морські порти, розширити можливості для інвестиційної та господарської діяльності та посприяє поверненню вимушених мігрантів в Україну», - підкреслив Уракін.

Експерт зазначив, що основними ризиками для економіки залишається тривалість війни та нестабільність надання міжнародної допомоги.

«Залишаються актуальними такі ризики, як додаткові бюджетні потреби, зокрема для підтримання обороноздатності та ліквідації наслідків руйнувань, а також значні дефіцити, зокрема в енергетичній сфері. Суттєві пошкодження портової та енергетичної інфраструктури обмежуватимуть експорт, а продовження часткового блокування кордонів з окремими країнами ЄС для вантажних перевезень обмежуватиме як імпорт так і експорт. Також серед ризиків варто відзначити і поглиблення негативних міграційних тенденцій", - зазначив економіст.

Темпи міжнародної допомоги Україні, за словами експерта, значно знизилися в IV кварталі 2023 - I кварталі 2024 року, що може негативно позначитися на відновленні економіки в поточному році в умовах війни.

Перспективи Глобальної Економіки

Максим Уракін також проаналізував світову економіку, відзначаючи сповільнення зростання у 2024 році до 2,2%.

«Аналіз динаміки світового ВВП показує, що глобальна економіка продовжує відновлюватися після пандемії, але геополітична нестабільність чинить стримувальний вплив на це зростання. За словами Максима Уракіна, важливо стежити за розвитком подій і адаптуватися до мінливих умов для забезпечення стійкого економічного зростання в майбутньому. Україні, в цьому контексті, необхідно зосередитися на зміцненні внутрішньої політичної стабільності, відновленні економічного потенціалу та продовженні реформ для поліпшення своїх післявоєнних перспектив і зміцнення позицій на світовій арені", - пояснює експерт.

За словами експерта, поточна макроекономічна ситуація в Україні та світі потребує подальшого аналізу. Для України основними викликами в найближчі роки стануть необхідність відновлення України після війни та управління державним боргом.

Раніше аналітичний центр Experts Club випустив ролик про те, як змінювалися ВВП країн останніми роками, детальніше відео аналіз доступний тут - https://youtu.be/w5fF_GYyrIc?si=HO-KT2UC8pYdUwCH