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Нацбанк покращив оцінку щодо рівня безробіття за 2023-й та прогноз на наступні роки
12:52 03.05.2024 |
Національний банк України прогнозує зниження рівня безробіття у 2024 році до 14,2% проти 18,2% в минулому році через швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
«НБУ поліпшив оцінки щодо рівня безробіття в минулому році - з 19% до 18,2%, а також прогноз на наступні роки. Очікується, що у 2024 році рівень безробіття знизиться до 14,2%, а у 2025-2026 роках до 10-12%. Однак він все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне відновлення за регіонами та галузями, а відтак - посилення невідповідності між потребами працедавців і навичками працівників», - йдеться в звіті.
Зазначається, що попит на робочу силу у 2024 році й надалі зростає, водночас пропозиція залишається обмеженою через подальшу міграцію за кордон, мобілізацію, потреби в адаптації ВПО та посилення диспропорцій на ринку праці. Швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції призвело до скорочення рівня безробіття.
Складнощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення доходів населення. Уже в наступному році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та зростатимуть надалі, зокрема через посилення конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями. Прогнозується, що цьогоріч доходи населення в реальному вимірі, тобто з вирахуванням інфляції, зростуть на 8,1%, а в наступні два роки ще на 6,5% та 3% відповідно.
Як повідомляв Укрінформ, щоб підтримати щорічне зростання ВВП до 2030 року на рівні 5-7%, Україні не вистачатиме від 3 млн до 4,5 млн робочих рук, тому що до 2030 року 2 млн людей вийдуть із ринку праці через старіння, через недостатню кількість молоді, через міграційні процеси.
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