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Три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження

10:22 25.04.2024 |

Економіка

 

Три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом (55% восени 2023 року).

Про це йдеться у результатах дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

"74% респондентів відмітили, що зараз відчувають дефіцит кадрів, 17% частково відчувають дефіцит кадрів і 7% не відчувають дефіциту кадрів", - свідчать результати дослідження.

Також HR-спільнота сформувала перелік вакансій, які, на їхню думку, найскладніше закрити:

* менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
* спеціаліст вузького профілю;
* спеціаліст зі знанням англійської мови;
* маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
* юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;
* інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
* слюсар, механік;
* виробничий персонал;
* робітники магазину: кухар, пекар, піцейоло;
* обслуговуючий персонал;
* комерційний директор;
* топ менеджмент;
* менеджери ЗЕД та митний брокер.

Крім цього, серед основних проблем, які наразі є на ринку праці в Україні, респонденти також виділили дефіцит талантів та відтік кваліфікованих кадрів за кордон, брак фахівців зі знанням англійської мови.

Також серед проблем для ринку праці виділили мобілізацію, бажання працювати віддалено, вигорання та втому, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, низький рівень інклюзивності, відсутність стратегічного управління демографічними процесами, перерозподіл робочих сил всередині країни, роботу бізнесу в "сірому" полі, диспропорцію між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, офіційне працевлаштування військовозобов'язаних.


Довідково.

У дослідженні взяли участь 109 фахівців зі сфери управління персоналом. Більше 60% учасників представлять міжнародний бізнес. 50% компаній є представниками великого бізнесу, 43% середнього бізнесу та 7% малого бізнесу.

Найбільша кількість учасників дослідження представляють оптову та роздрібну торгівлю, фармацевтичний сектор, виробництво продуктів харчування та спеціалізовані консультаційні послуги.

Дослідження проводили у період з лютого до квітня 2024 року та охоплювало період серпень 2023 - квітень 2024 років.
За матеріалами: Економічна правда
 

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