Уряд розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобов'язаних через «Дію»

У Кабінеті міністрів розробляють новий порядок електронного бронювання співробітників через "Дію". Уряд намагається запустити цей механізм уже вдруге, пише Forbes.

Інформацію про підготовку порядку бронювання військовозобов'язаних через портал "Дія" підтвердила перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, це буде швидкий і зрозумілий процес для бізнесу.

Видання додає, що головна відмінність нового підходу полягає у відмові від паперового формату бронювання на користь електронного.

"Постанова не вносить суттєвих змін у саму концепцію броні - як і раніше, можна забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників, і лише критично важливих для економіки підприємств", - пояснює видання.

Якщо компанія хоче забронювати понад половину співробітників, що підпадають під призов, треба додаткова аргументація. У документі не вказано, які дані у цьому разі має надати компанія.

Видання також описує процес, який пропонують для електронного бронювання. Передбачається, що керівник підприємства (або уповноважена ним особа) має пройти ідентифікацію у "Дії" та подати перелік осіб співробітників для бронювання у довільній формі, а також інформацію про компанію.

"Для бронювання потрібно надати такі дані про співробітника: прізвище, імʼя та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, склад військовозобовʼязаного (рядовий, сержантський, старшинський або офіцерський), номер військово-облікової спеціальності, тип військово-облікового документа (серія та номер за наявності), відмітка про посаду керівника або заступника керівника підприємства. Дані про підприємство: повна назва, адреса та ЄДРПОУ", - конкретизує видання.

Програма може блокувати подання переліку. Це станеться, якщо компанія перевищила ліміти за кількістю заброньованих співробітників, не уточнювала дані про кількість військовозобовʼязаних у ТЦК, або через наявність у співробітників незакритих адміністративних проваджень про порушення мобілізаційного законодавства.

Але якщо все пройшло успішно, то керівник підприємства завіряє перелік електронним підписом.

"Далі дані звіряються з даними у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У разі успішної перевірки у реєстрі одразу формується позначка про бронь, а у "Дії" - відповідний сертифікат", - додає видання.

Забронювати працівника можна на один чи шість місяців. Ліквідувати бронь також можуть. Серед причин - закриття підприємства або звільнення працівника, а також якщо у компанії закінчився контракт для виготовлення товарів і надання послуг для ЗСУ.

Співрозмовники видання кажуть, що запустити процес електронного бронювання можна швидко. Але головна перепона полягає в погодження процедури з Генштабом та Міноборони.

"Генштаб та Міноборони хочуть, щоб людина йшла в ТЦК. Нам це не підходить, - пояснив співрозмовник у Мінцифри. - Наше бачення: ніяких походів до ТЦК, бо вони вимагають з людей гроші. Все онлайн".