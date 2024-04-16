МВФ прогнозує уповільнення зростання ВВП України у 2024 р. до 3,2% і його прискорення до 6,5% у 2025 р.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) уточнив прогноз зростання ВВП України в 2024 році в рамках Всесвітнього економічного прогнозу (WEO): він очікує його на рівні 3,2%, тоді під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF у березні оцінював його в межах 3-4%.

Згідно з публікацією на сайті фонду у вівторок, прогноз економічного зростання на 2025 рік збережено на рівні 6,5%, що вище за показник 2023 року, який становив, за даними Держстату, 5,3%.

МВФ також очікує уповільнення середньорічної інфляції цього року до 6,4% з 12,9% минулого року й невеликого її прискорення до 7,6% у 2025 році.

Прогноз дефіциту поточного рахунку України на цей і наступний рік збережено на тому самому рівні, що й під час третього перегляду програми EFF, - 5,7% ВВП і 8,2% ВВП після 5,5% ВВП минулого року.

Також фонд підтвердив очікування зниження безробіття з 19,1% минулого року до 14,5% цього року і 13,8% - наступного.

МВФ зазначив, що прогнозує прискорення зростання в зоні євро до 0,8% цього року і 1,5% наступного після 0,4% минулого, що було спричинено сильним впливом війни Росії проти України.

"Сильніше споживання домогосподарств, оскільки наслідки шоку цін на енергоносії слабшають, а зниження інфляції підтримує зростання реальних доходів, очікується, що це сприятиме відновленню економіки", - зазначив фонд, уточнивши, що оновлена оцінка на 0,1-0,2 відсоткового пункта (в. п.) гірша за попередню, зроблену в січні.

Загалом же, згідно з WEO, зростання світової економіки, яке у 2023 році становило, за оцінкою, 3,2%, триватиме такими самими темпами у 2024 і 2025 роках. Прогноз на 2024 рік переглянуто в бік підвищення на 0,1 в. п. порівняно із січневою оцінкою.

"Ці темпи зростання є низькими за історичними мірками, що зумовлено і короткостроковими факторами, як-от збереження високої вартості запозичень і припинення бюджетної підтримки, і довгостроковими наслідками пандемії COVID-19 і вторгнення Росії в Україну, слабким зростанням продуктивності та посиленням геоекономічної фрагментації", - зазначив МВФ.

Очікується, що загальний рівень глобальної інфляції знизиться із середньорічного значення в 6,8% у 2023 році до 5,9% у 2024 році та 4,5% у 2025 році, водночас країни з розвиненою економікою повернуться до своїх цільових показників інфляції раніше, ніж країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються.

У звіті також зазначено, що прогноз зростання світової економіки через п'ять років (на рівні 3,1%) є найнижчим за останні десятиліття. "Тривожною зміною є збільшення розриву між багатьма країнами з низьким доходом і рештою світу. Прогноз зростання економіки цих країн переглянуто в бік зниження, а прогноз інфляції підвищено", - констатує фонд.

Що ще гірше, наголошується у звіті, що порівняно з більшістю інших регіонів оцінки довготривалої шкоди для країн з низьким доходом, що розвиваються, зокрема низки великих країн, переглянуто в бік підвищення. Зазначено, що найбідніші країни, як і раніше, не можуть оговтатися після пандемії і кризи вартості життя.

Відносно слабкий середньостроковий прогноз його експерти пов'язують зі зниженням темпів зростання ВВП на душу населення, зумовленим, зокрема, тривалими структурними непорозуміннями, що перешкоджають переміщенню капіталу й робочої сили в продуктивні компанії. А погіршення перспектив зростання в Китаї та інших великих країнах із ринком, що формується, з огляду на зростання їхньої частки у світовій економіці негативно впливатиме на перспективи розвитку їхніх торговельних партнерів.

На думку МВФ, наразі ризики для перспектив розвитку світової економіки загалом збалансовані. "Що стосується негативних чинників, нові стрибки цін, спричинені геополітичною напруженістю, зокрема внаслідок війни в Україні та конфлікту в Газі й Ізраїлі, можуть, поряд зі стійкістю базової інфляції за умови збереження жорстких умов на ринках праці, привести до підвищення очікувань щодо відсоткових ставок і зниження цін на активи", - зазначено у WEO.

Фонд додав, що геоекономічна фрагментація може посилитися, водночас підвищення бар'єрів для потоків товарів, капіталу й людей означатиме уповільнення економічного зростання внаслідок зниження пропозиції.

Водночас зазначено, що штучний інтелект і більш рішучі структурні реформи, ніж очікувалося, можуть стимулювати зростання продуктивності.

У міру того як світова економіка наближається до "м'якої посадки", пріоритетне завдання для центральних банків у короткостроковій перспективі полягає в тому, щоб забезпечити плавне зниження інфляції, уникаючи і передчасного пом'якшення політики, і надмірного зволікання, що приводить до відставання від цільових показників, уважають також у МВФ.

"Потрібна багатостороння співпраця для обмеження витрат і ризиків, пов'язаних із геоекономічною фрагментацією та зміною клімату, прискорення переходу до "зеленої" енергетики й полегшення реструктуризації боргу", - підсумував фонд.