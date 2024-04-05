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АНАЛІТИКА

Блокада кордону: Нацбанк оцінив втрати імпорту товарів у лютому до $400 мільйонів

14:11 05.04.2024 |

Економіка

 

Відновлення блокади західних кордонів у лютому мало значний вплив на імпорт товарів. Втрати імпорту в лютому становили $350-400 млн.

Про це йдеться у звіті макроекономічному огляді Національного банку на квітень 2024 року.

"У лютому не відбулося традиційного для цього місяця зростання імпорту товарів через відновлення блокади західних кордонів. За оцінками НБУ, втрати імпорту в лютому становили $350-400 млн", - йдеться у звіті.

Зазначається, що найбільше знизилися закупівлі продовольчих товарів (риба, плоди/горіхи), промислових виробів (одяг, взуття) та деревини.

Натомість відбулося зростання імпорту нафтопродуктів та окремої хімічної продукції (добрив та фармацевтики). Це може свідчити як про нижчу інтенсивність блокування кордонів для автомобільних перевезень товарів військового призначення, так і переорієнтацію цих закупівель на інші торгові та транспортні шляхи.

При цьому завдяки морському коридору у лютому фізичні обсяги експорту зернових були найвищими з початку повномасштабного вторгнення та лише незначно меншими, ніж у січні 2022 року.

Водночас експорт продукції ГМК дещо пригальмував. З огляду на орієнтацію поставок даної продукції на країни Азії це може бути спричинено кризою в Червоному морі та послабленням попиту з боку Китаю.

Загалом експорт товарів у січні-лютому був максимально наближений до показників до повномасштабного вторгнення, підсумували в Нацбанку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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