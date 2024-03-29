Уряд розробляє аналог програми «5-7-9» для підтримки приватного ОПК - заступник голови Ощаду

Кабінет Міністрів займається напрацюванням програм, схожих на чинну "Доступні кредити 5-7-9", які будуть спрямовані на кредитування приватних оборонно-промислових підприємств, повідомив заступник голови правління державного Ощадбанку (Київ) Юрій Каціон.

"Уряд зараз відпрацьовує деякі програми, схожі на програми підтримки "5-7-9", із оборонки приватної. Це надасть можливість залучати новоствореним компаніям фінансування саме в цій галузі", - сказав він на "круглому" столі "Як змінилося обслуговування корпоративного бізнесу під час війни", організованому виданням "Фінансовий клуб".

За словами Каціона, підтримка стратегічних галузей промисловості буде одним із пріоритетних напрямів роботи Ощадбанку. Зокрема, банкір зазначив, що зараз фінустанова зосереджує увагу на фінансуванні приватного оборонного сектору, який, на його думку, може бути новим драйвером розвитку економіки та зростання кредитування, а також на фінансуванні муніципалітетів.

Заступник голови правління Ощадбанку наголосив, що викликом у кредитуванні для банків цього року буде трансформація держпрограм кредитування, зокрема "Доступні кредити 5-7-9".

"Уряд уже давно анонсує зміни до цієї програми, що буде переорієнтовано, переформатовано напрямки стимулювання, буде зосереджено саме на інвестиційному кредитуванні та довгостроковому кредитуванні, а все, що стосується підтримки фінансування на поповнення обігового капіталу, воно поступово вилучатиметься із "5-7-9" і із портфельних гарантій", - пояснив банкір.

Він вважає, що це матиме серйозний вплив на структуру портфелів банків, які є лідерами в наданні кредитів за згаданою держпрограмою.

На думку Каціона, це може створити труднощі для аграріїв, яким буде важко "перелити свої ліміти в нові кредитні ліміти, тому що і ставки будуть уже, відповідно, не такі дотаційні, які зараз компенсуються, і умови будуть уже не такі на відповідні періоди".

"І от як вони поводитимуться в цій ситуації - це буде якраз-таки доволі серйозним ризиком. Я думаю, цей ризик усвідомлює і уряд, тому що вони не поспішають із затвердженням цих змін, вони їх анонсують, але ми поки що бачимо (...) з якого періоду буде припинено фінансування обігового капіталу.

Каціон додав, що ще одним системним викликом для банківського сектору в поточному році може стати припинення зростання ліквідності.

"Нам із цим уже потрібно вчитися працювати: як ми конкуруватимемо і працюватимемо, коли тренд може бути зворотним, що можуть бути не відтоки, а просто, коли не буде такого стрімкого зростання бази пасивів", - вказав він.

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 лютого поточного року Ощадбанк посідав друге місце серед 63 банків, що працюють у країні, за розміром загальних активів - 369,56 млрд грн.

В оновленій програмі розширеного фінансування EFF з МВФ за підсумками її третього перегляду зазначається, що необхідно вжити термінових заходів щодо обмеження потенційних ризиків для фіскального та фінансового секторів, пов'язаних із програмою кредитування "5-7-9".

"Хоча витрати бюджету на субсидоване кредитування наразі становлять менше ніж 0,3% ВВП, вони можуть швидко змінитися з огляду на швидке розширення портфеля кредитів", - пояснює свої побоювання МВФ.

Фонд вказав на відставання у виплаті компенсацій банкам, яке, як очікується, буде усунуто до кінця березня 2024 року. МВФ наголосив, що слід уникати затримок із виплатою компенсацій з огляду на їхній потенційний вплив на довіру банків до зобов'язань уряду та програми "5-7-9".

На думку Фонду, умови програми часто переглядалися в бік розширення прав на її участь в умовах обмеженого бюджету, і щоб знизити ризик перевитрати коштів, необхідно посилити критерії адресності програми для мікро- та МСБ. Крім того, владі слід утриматися від перетворення програми на флагманський механізм кредитування на етапі відновлення, оскільки це може перешкодити відновленню ринкового кредитування.

МВФ також вказав на важливість уточнення ролей Мінекономіки та Мінфіну для управління ризиками програми: Мінекономіки має відповідати за визначення пріоритетних секторів для МСБ, тоді як Мінфін має відповідати за контроль і моніторинг витрат за програмою.

Фонд нагадав, що уряд домігся певного прогресу у визначенні контурів майбутньої програми, зокрема, ухваливши проєкт концептуальної записки з управління Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та зміцнення дизайну програми "5-7-9", що охоплює поступове скасування права на участь у ній великих компаній та замовлення незалежної оцінки ФРП та його програм підтримки. Проте необхідний подальший прогрес у зміцненні бізнес-моделі ФРП і відповідної програми "5-7-9", і відповідну концептуальну записку має бути затверджено до кінця березня 2024 року, що є структурним маяком програми. Зокрема, хоча ФРП, як і раніше, підпорядковуватиметься Мінфіну, буде вжито заходів зі зміцнення його управління та фінансової самодостатності, забезпечення адресності та своєчасності програм кредитування, що здійснюються ФРП, і усунення ризику політичного втручання в процеси ухвалення рішень. До кінця вересня 2024 року буде ухвалено нормативно-правову базу для створення незалежної наглядової ради, що передбачатиме операційний бюджет ФРП для виконання його мандата.

Щоб уникнути ризику перевитрати коштів, у середньострокових і річних бюджетних деклараціях слід і надалі встановлювати граничний обсяг видатків на субсидування відсотків, зазначено також в оновленій програмі EFF з МВФ.