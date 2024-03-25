МВФ дещо поліпшив макропрогноз для України за умови продовження війни на 2025 р.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF України, як і раніше, вважає базовим сценарієм завершення активних бойових дій у 2024 році, водночас в оновленому негативному сценарії, де зберігається припущення про інтенсивнішу війну, що триватиме й 2025 року, фонд дещо поліпшив макропрогноз.

"Якщо припустити, що шок розпочнеться в другому кварталі 2024 року, то у 2024 році скорочення економіки сягне 4% порівняно зі зростанням у базовому сценарії в 3-4%. Очікується, що триваліша й інтенсивніша війна матиме значний вплив на економічні настрої, темпи повернення мігрантів, потреби в бюджетних видатках й експортний потенціал", - ідеться в матеріалах МВФ, оприлюднених на його сайті.

За його оцінками, інфляція 2024 року в такому негативному сценарії також буде вищою - 10% порівняно з 8,5% у базовому сценарії.

Водночас у грудні минулого року, після другого перегляду програми, МВФ у негативному сценарії на 2024 рік очікував зниження ВВП на 5% за інфляції 11%.

Що стосується 2025 року, то прогноз зростання ВВП та інфляції на нього в негативному сценарії збережено на попередньому рівні - відповідно, 0% і 8,5%, тоді як у базовому сценарії фонд очікує зростання економіки на 6,5% за інфляції 7%.

Крім того, в оновленому негативному сценарії суттєво поліпшено оцінку дефіциту торговельного балансу на цей рік - на $5,8 млрд, до $33,1 млрд ($28,7 млрд у базовому варіанті), відповідно, резерви НБУ скоротяться до $34,4 млрд ($42,1 млрд у базовому варіанті), а не до $32,4 млрд, як це очікувалося в грудні.

Крім того, на 1,4 процентного пункту (п. п.) підвищено прогноз дефіциту держбюджету - до 17,6% ВВП (13,7% ВВП у базовому варіанті), а оцінку держборгу знижено на 5,5 п. п. - до 105,9% ВВП (94% у базовому варіанті).

"З огляду на резервні запаси, передбачається, що деякі заходи втручання дадуть змогу запобігти надмірній волатильності валютного курсу й перенесенню інфляції. На відміну від базового сценарію, у сценарії зниження інфляції знадобиться більше часу, щоб повернутися до цільового рівня", - зазначено в матеріалах.

Згідно з ними, оцінку збільшення донорського фінансування порівняно з базовим сценарієм залишено незмінною - $140,6 млрд проти $121,8 млрд у базовому сценарії.

"Якщо серйозність потрясінь виведе країну за рамки знижувального сценарію, можуть знадобитися додаткові заходи, і влада має зобов'язання й можливості для їх реалізації. Повторні потрясіння, що виходять за рамки сценарію зниження, можуть змусити владу вжити тимчасових нетрадиційних заходів", - зазначив також фонд.

Залежно від розміру потреби у фінансуванні, на думку експертів МВФ, можуть знадобитися надзвичайні заходи, що здатні додатково збільшити доходи (наприклад, податок солідарності у вигляді доповнення до податку на дохід фізосіб, та/або додатковий податок на предмети розкоші, або акцизи/збори), а також мобілізація внутрішнього облігаційного фінансування в іще більших масштабах, і монетарне фінансування в межах програмних параметрів. "Останнє може включати, за потреби, адміністративні заходи, що вимагають від банків тримати державні цінні папери у встановленому обсязі або з мінімальним періодом зберігання, можливо, диференціюючи банки залежно від індивідуальних умов ліквідності. Вторинні купівлі державних облігацій НБУ також можуть бути підмогою для первинного ринку", - пояснив фонд.

На його думку, можна також розглянути такі інструменти, як облігації, прив'язані до інфляції або обмінного курсу.

Крім того, вважає МВФ, хоча можливості для посилення бюджетної політики обмежені, доведеться розглянути і їх, оскільки, зрештою, витрати за деякими категоріями залежать від припливу зовнішнього фінансування.

"Загалом широкомасштабні обговорення з владою планів дій у надзвичайних ситуаціях під час третього перегляду ще раз підтверджують, що програма залишається надійною навіть у разі такого негативного сценарію. Політичні зобов'язання й послужний список влади, а також відновлені фінансові гарантії з боку міжнародних партнерів й очікуване полегшення боргового тягаря вселяють упевненість, що навіть у цьому оновленому сценарії погіршення цілі програми з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості в майбутньому будуть досягнуті", - підсумував фонд, зазначивши, що влада готова вжити відповідних політичних заходів у разі потреби.

Уточнюється, що в бюджетно-податковій сфері основна частина коригування здійснюватиметься за рахунок податкових заходів, які можна ефективно й швидко реалізувати для збільшення доходів, а частину видатків має бути поставлено в залежність від наявного фінансування.

"Тимчасовий тиск на режим керованого плаваючого валютного курсу в рамках негативного сценарію може потребувати повторного введення деяких заходів валютного контролю, які використовували раніше під час війни", - зазначив також МВФ.

У матеріалах наголошується, що ризики для обох прогнозів - і базового, і негативного - залишаються винятково значними і продовжують розвиватися на тлі невизначеності, що переважає. До числа основних ризиків фонд відніс ризики, пов'язані із серйозним дефіцитом зовнішнього фінансування та/або наслідками більш інтенсивної і тривалої війни. Пояснюється, що нестача або тривалі затримки донорського фінансування можуть потребувати від влади вжиття оперативних контрзаходів для подолання тиску ліквідності, що може послабити довіру й ще більше загальмувати зростання, а також стати потенційно дестабілізувальним фактором, якщо невизначеність триватиме занадто довго.

Тоді як у міру продовження війни потреби у витратах на оборону можуть значно зрости через мобілізацію та підвищену інтенсивність воєнних дій, що може негативно позначитися на довірі й призвести до виникнення дефіциту фінансування.

"У разі серйозних негативних потрясінь влада може вдатися до неоптимальних заходів (наприклад, накопичення бюджетних заборгованостей і скорочення соціальних витрат). Негативні настрої, які можуть виникнути у зв'язку з цим, можуть призвести до соціальних хвилювань", - зазначив ще один ризик МВФ.

Наголошується, що бюджет на 2025 рік повинен буде враховувати ризики, що тривають, і передбачати більшу самостійність України для задоволення пріоритетних витрат. "Хоча у вихідному сценарії очікується, що війна завершиться до кінця 2024 року, імовірно, збережуться суттєві потреби в обороні, відновленні, соціальному захисті та економічному розвитку. Водночас очікується, що зовнішня бюджетна підтримка, хоча й залишається значною, різко скоротиться. Отже, будуть потрібні додаткові зусилля зі збільшення доходів", - зазначив фонд.

Згідно з оновленою програмою, якщо 2023 року зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цього року воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного року очікується його скорочення до $22,9 млрд.