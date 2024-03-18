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Рахункова палата: війна, пожежі та вирубка дерев завдали Україні збитків майже на 23 млрд грн
Аудит Рахункової палати виявив, що війна, пожежі та незаконне вирубування дерев завдали державі збитків майже на 23 млрд грн, повідомила пресслужба відомства.
"Попри наявність позитивних тенденцій, пов'язаних з розпочатою у 2022 році реформою галузі, у сфері лісового і мисливського господарства України все ще існує низка проблемних питань, таких як слабка робота з відшкодування завданих збитків чи недостатній контроль за обліком активів", - наголошується в результатах аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів у Лісовому фонді України за 2020-2022 роки та першу половину 2023 року.
Згідно з повідомленням, під час аудиту було встановлено: за зазначений період на сферу лісового та мисливського господарства з держбюджету було використано 1,9 млрд грн, а лісокористувачі сплатили державі 16 млрд грн.
Водночас в Україні було продано 41,2 млн куб. м деревини та лісопродукції, з яких 13,3 млн куб. м реалізовано населенню та підприємствам соцсфери, 11,3 млн куб. м експортовано, переважно до Румунії, Китаю та Угорщини.
Аудит засвідчив, що за три роки рентабельність підприємств Держлісагентства збільшилася вп'ятеро, вартість активів і власного капіталу зросла більш ніж у 6,4 раза, обсяг власного капіталу - на 30%. Кількість збиткових підприємств зменшилася з 17 зі збитком у понад 53 млн грн 2020 року до шести - 43 млн грн 2022 року.
Згідно з реформою, що розпочалася 2022 року, до новоствореного держпідприємства "Ліси України" передано майно, права та обов'язки 146 лісогосподарських підприємств. Скоротилася і кількість територіальних органів Держлісагентства - з 24 до дев'яти.
"Галузь відносно добре функціонує і демонструє хороші результати, зважаючи на воєнний стан. Водночас внутрішній контроль в Держлісагентстві був недостатньо ефективним для запобігання порушенням та забезпечення виконавчої дисципліни. Це призвело, зокрема, до втрати частини документів, які були відновлені лише після завершення аудиту на об'єктах контролю", - зазначив відповідальний за проведення аудиту - член Рахункової палати Віктор Богун.
Аудит виявив, що за зазначений період державі було заподіяно 20,3 млрд грн збитків від пожеж та 845,7 млн грн збитків через незаконну вирубку дерев. Водночас ситуацію ускладнює скорочення кількості лісників і слабка робота зі стягнення компенсацій із порушників, оскільки збитків у сумі 731,0 млн грн завдали невиявлені особи.
Станом на 1 липня 2023 року війна завдала Лісовому фонду, його підприємствам та установам збитків на 1,2 млрд грн.
Крім того, ще близько 1 млн га лісу перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів, 500 тис. га лісів заміновано, на 100 тис. га тривають бойові дії.
Аудитори також відзначили неналежний облік ДП "Ліси України" активів і передачі майна. Зокрема, вибірковою перевіркою обліку та передачі майна 19 лісогосподарських підприємств із площею лісового фонду 1,3 млн га встановлено не відображення в обліку майже 34% площ Лісового фонду, а облікову вартість отриманих активів не переоцінено до справедливої. Після виявлених Рахунковою палатою фактів ДП "Ліси України" поінформувало, що залучить незалежну оціночну компанію для встановлення справедливої вартості активів.
Як повідомлялося, Рахункова палата за результатами аудиту ефективності галузі 2019 року надала 16 рекомендацій, із яких повністю виконано лише чотири, ще сім перебувають у процесі. Зокрема, Держлісагенству було рекомендовано забезпечити ведення кадастру та обліку лісів, проводити їх постійне спостереження, що має бути складовою частиною держсистеми моніторингу природного середовища тощо.
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