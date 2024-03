Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація

Кількість IT-фахівців, які працюють в Україні, 2023 року зросла приблизно на 2,7% - до 346,2 тис. осіб, свідчать дані дослідження Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT, підготовленого IT-асоціацією.

Виконавча директорка IT Ukraine Association Марія Шевчук уточнила, що такі статистичні дані надала за запитом IT-Асоціації та Міністерства цифрової трансформації Державна служба статистики.

"Водночас один і той самий IT-фахівець може бути індивідуальним підприємцем (ФОП), найманим працівником, працевлаштованим у штаті IT-компанії, і фахівцем, який працює за gig-контрактом. Це дублювання не відображено в цифрах статистики", - уточнила Шевчук.

Згідно з даними дослідження, найбільший приріст відзначався серед фахівців, які працюють в IT за gig-контрактом. Їхня кількість у 2023 році зросла в 3,9 раза - до 23,2 тис. Водночас кількість фахівців, зареєстрованих як підприємці (ФОП), скоротилася до 265 тис. проти 272,8 тис. у 2022 році.

У дослідженні зазначається, що нові дані про кількість співробітників, працевлаштованих у штаті IT-компаній за 2023 рік, відсутні, але у 2022 році їхня кількість сягала 58,1 тис. осіб.

Загалом за п'ять років із 2018 до 2023 рік зростання кількості IT-фахівців в Україні становило 78,4%, зазначено в дослідженні Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT.

Кількість сплачених IT-індустрією податків в Україні за час повномасштабного вторгнення скоротилася - згідно з даними, наведеними в дослідженні, станом на 1 січня 2022 року сплачено $1,018 млрд, 1 січня 2023 року - $996,7 млн, 1 січня 2024 року - $982,6 млн.

Кількість M&A угод у сфері IT 2022 року скоротилася з 19 на $146 млн до 11 на $161,2 млн 2023 року.

IT в Україні залишається важливим партнером для зарубіжних компаній, незважаючи на війну, що триває, зазначив на презентації дослідження віцепрезидент EPAM Україна Степан Мітіш.

"Коли нашим клієнтам потрібно зробити щось неможливе, вони йдуть в Україну, всупереч усьому. За всієї поваги до інших країн і національностей, але українці це про креатив, про знання і технології, націленість на результат, про незламність і продуктивність, що довели останні два роки", - сказав Мітіш.

Як приклад він навів американську компанію MedTech, яка спеціалізується на продуктах у сфері healthcare. За його словами, компанія, розуміючи "унікальність українських талантів", збільшила розмір команди з 25 до 200 осіб протягом двох років повномасштабного вторгнення. Назву компанії Мітіш не уточнив.