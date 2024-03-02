Українські промпідприємства в лютому ще трохи поліпшили очікування перспектив ділової активності - Держстат

Індикатор ділової впевненості в промисловості в Україні в лютому 2024 року підвищився на 2 п. п. порівняно із січнем 2023 року - до "мінус" 9%, водночас у переробній промисловості він зріс на 3,6 п. п. - до "мінус" 8,3%, повідомила Державна служба статистики.

Своєю чергою індикатор ділового клімату в промисловості зріс на 0,2 п. п. - до +0,2%, а в переробній промисловості підвищився на 0,4 п. п. - до 0,4%.

Як повідомлялося, очікування перспектив ділової активності у 2023 році почали погіршуватися у травні, коли індикатор ділової впевненості становив "мінус" 6,8% і "мінус" 5% у промисловості та переробці, відповідно, й протягом червня-грудня продовжив зниження, сягнувши в грудні "мінус" 13,5% і "мінус" 15,6% відповідно.

Однак у січні поточного року цей індикатор підвищився на 2,6 п. п. порівняно з груднем 2023 року - до "мінус" 11%, тоді як у переробній промисловості він зріс на 3,9 п. п. - до "мінус" 11,8%.

Водночас індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловості в січні, як і в грудні 2023 року, зберігся на нульовому рівні.

Складові для розрахунків цих індикаторів мають сезонно скориговані значення балансів, сформованих на основі поданих підприємствами звітів. Зокрема, оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості в лютому становила "мінус" 42% (у січні "мінус" 44%), у переробній "мінус" 45% (проти "мінус" 47%).

Своєю чергою лютневі очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці значно покращилися - у промисловості вони підвищилися до +5% з нуля в січні-2023, у переробній - до +11% з "мінус" 1%.

Як повідомлялося, найкращого значення у 2023 році цей показник сягнув у квітні: +10% у промисловості та +17% - у переробній.

Оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в лютому становила, відповідно, "мінус" 10% і "мінус" 9% ("мінус" 11% і "мінус" 12% у січні); оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці - "мінус" 1% і +1% (у січні "мінус" 6% і "мінус" 3%).

Водночас оцінка поточного обсягу експортного попиту в промисловості погіршилася на 2 п. п., до "мінус" 31%, а в переробній збереглася на рівні "мінус" 38%.

За даними статвідомства, забезпеченість замовленнями підприємств, як і раніше, в середньому на чотири місяці.

Як деталізує Держстат, виходячи з результатів опитування промпідприємств у лютому, зростання відпускних цін на продукцію в найближчі три місяці (лютому-квітні) очікує 31% опитаних підприємств промисловості порівняно з 33% у січні, зниження, як і раніше, - 2%; у переробній промисловості, відповідно, 35% і 2%.

Водночас 25% промпідприємств очікують у лютому-квітні 2024 року зниження обсягів виробленої продукції (у січні 20%) і 20%, як і місяцем раніше, очікують зростання.

У переробній промисловості зростання виробництва очікують 28% (на 8 п. п. більше), зниження - 17% опитаних (у січні 20%).

Зменшення кількості працівників у найближчі три місяці очікують 17% опитаних промпідприємств, зростання - 7%, тоді як у січні цей показник становив, відповідно, 16% і 6%.

За попередні три місяці (листопад 2023 - січень 2024) 23% промпідприємств відзначили зростання обсягів виробництва, тоді як зниження - 31% (у січні відповідно 28% і 29%), а поточний обсяг замовлень на виробництво (попит) понад норму відзначив лише 1%, тоді як 39% - нижче за норму і 60% - нормальний для сезону.

Основним фактором, що стримує виробництво, як і раніше, є недостатній попит - його зростання в листопаді-січні відзначають 19% промпідприємств (у переробній - 18%), тоді як зниження, відповідно, 30% і 32%.

Серед опитаних Держстатом у лютому поточного року 1079 промислових підприємств 53 становили підприємства добувної промисловості, 860 - переробної, 100 - постачальники енергоресурсів, 66 - компанії водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

