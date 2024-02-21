Українці покращили оцінку поточної економситуації та погіршили її прогноз - опитування Центру Разумкова

Громадяни України в січні цього року покращили оцінку і економічної ситуації в країні, і рівня добробуту власної сім'ї: якщо в грудні минулого року оцінювали їх як "дуже погану" або "досить погану", то минулого місяця ці показники покращилися 57,1% і 32%, зазначено у звіті за результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з його презентацією на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу, показники оцінки економічної ситуації стали схожими на ті, що спостерігалися в лютому-березні 2023 року, значно програючи показникам вересня того самого року.





Зокрема, 16,3% респондентів у новому році вважають економічну ситуацію дуже поганою, 40,8% - досить поганою, 34,1% - не поганою і не хорошою, 4,6% - хорошою і 0,4% - дуже хорошою.

Організатори опитування зазначають, що рівень добробуту власної родини, як правило, громадяни оцінюють краще, ніж економічну ситуацію в країні. Вони нагадали, що в грудні 2023 року оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 8,8%, 28,2%, 50,7%, 9,6% і 0,9%) та статистично значуще не відрізнялися від тих, що спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року. Однак у січні 2024 року знову спостерігалося їх покращення (відповідно 6,0%, 26,3%, 52,3%, 12,0% і 0,5%), і тепер вони статистично значуще не відрізняються від тих показників, що спостерігалися в лютому-березні 2023 року.

Відповідаючи на запитання: "Як змінилися доходи вашої родини після 24 лютого 2022 року?", 24,7% респондентів заявляють, що вони значно зменшилися, 32,8% - дещо зменшилися, 31,9% - не змінилися, лише 4,2% - дещо збільшилися і лише 0,7% - значно збільшилися.

Порівняно з серпнем 2023 року зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%), і знизилася частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).

Зазначається, що в січні 2024 року частка тих, хто вважає, що економічна ситуація в Україні у найближчі три місяці зміниться на краще, знизилася до 6,6% (з 6,8% у грудні та 13,4% рік тому), тоді як тих, хто вважає, що вона погіршиться, зросла до 33,4% (з 32,9% у грудні та 22,7% рік тому).

Такі тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини. За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, скоротилася за місяць з 8,3% до 7,3%, а тих, хто дотримується думки, що погіршиться, зросла з 25,1% до 25,8%.

Організатори опитування зазначили, що очікування змін у короткостроковій перспективі менш песимістичні, ніж у грудні 2020 року: тоді погіршення економічної ситуації в країні в найближчі три місяці чекали 41% опитаних, а на погіршення добробуту власної родини - 32%.

Вони нагадали, що після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань у середньостроковій (два-три роки) перспективі. Так, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі два-три роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 30% до 43%, а в лютому-березні 2023 року ˗ до 52%. Проте відтоді цей оптимізм знизився, і в січні 2024 року так вважали 31% порівняно з 34,5% у грудні-2023. Частка тих, хто очікує погіршення ситуації, збільшилася до 22,5% з 22,1% у грудні та 11,0% рік тому, а частка тих, кому важко відповісти, підскочила до 31,4% з 27,3% у грудні.

Частка тих, хто очікує покращення добробуту його родини в найближчі два-три роки, знизилася до 31,2% з 34,0% у грудні та 49,5% рік тому. Ті, хто вважає, що добробут родини за цей період погіршиться, становить 17,6% проти 17,7% у грудні та 10,0% рік тому. Ще 17,9% (у грудні - 19,2%) розраховують на збереження поточного добробуту, тоді як частка тих, хто не може відповісти, зросла до 33,3% (у грудні - 29,2%).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою з застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі (коли проводився добір респондентів за статевовіковими квотами). Структура вибіркової сукупності відображає демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

