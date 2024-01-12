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АНАЛІТИКА

НБУ задоволений результатами переведення опердизайну монетарної політики на систему «нижньої межі»

11:50 12.01.2024 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) дуже задоволений результатами переходу до операційного дизайну на основі системи "нижньої межі", що дав змогу суттєво посилити сигнальну функцію облікової ставки в умовах суттєвого профіциту ліквідності, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Мені здається, що після нашого грудневого рішення щодо зниження облікової ставки (з 16%) до 15% і зниження всього набору наших ставок за операціями з банками, у ринку теж з'явилася ця впевненість, що подальші зміни облікової ставки будуть повністю корелюватися зі ставкою за нашим основним інструментом і з умовами на міжбанківському ринку", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи можливість повернення двотижневих депозитних сертифікатів, про що згадується в меморандумі з МВФ, Ніколайчук назвав ключовою передумовою для переходу до опердизайну на основі коридору суттєве зменшення вільної ліквідності. Він пояснив, що система "коридору" більше притаманна центральним банкам, які оперують в умовах дефіциту або нейтрального стану ліквідності, що коливається між дефіцитом і профіцитом.

"В умовах, коли ми маємо суттєвий профіцит ліквідності на ринку, ставки на міжбанку тяжіють до нижньої межі коридору, і за цих умов набагато більш прийнятною є якраз система, коли ключова ставка політики встановлюється на цій нижній межі і в такий спосіб керує ставками на ринку напряму. Тому в найближчий період ми навряд чи будемо змінювати цю систему", - пояснив заступник голови НБУ.

Проте Ніколайчук зазначив, що регулятор може коригувати нинішню систему завдяки допоміжним інструментам, параметри яких змінюватимуться залежно від додаткових завдань.

За його словами, запуск тримісячних сертифікатів з подальшим коригуванням параметрів їх розміщення також привів до необхідних результатів - зростання строкових депозитів на термін від трьох місяців.

"Частка строкових депозитів населення зросла до 35% порівняно з приблизно 30% на початок року. Зважаючи на те, що близько 90% відсотків цих депозитів - це депозити з терміном понад три місяці, ми вважаємо цей результат дуже і дуже непоганим...", - сказав заступник голови НБУ.

Заступник голови НБУ нагадав, що протягом 2022 року частка таких строкових депозитів мала тенденцію до скорочення, і зауважив, що завдяки діям регулятора вдалося "не лише переломити цей тренд, а й забезпечити зростання".

Коментуючи той факт, що з літа 2023 року частка строкових депозитів є відносно стабільною, Ніколайчук пояснив, що постійно відбувається нарощування депозитів на вимогу через нарахування заробітної плати бюджетникам та інших виплат із бюджету, вливання ліквідності. "Тому в цих умовах забезпечити таке зростання - це вже дуже непогано", - констатував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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