Тилові потреби ЗСУ мають забезпечувати українські виробники - Жумаділов

Голова агенції "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов заявив, що тилові потреби ЗСУ мають забезпечувати українські виробники.

"Ми говоримо про український бізнес, який ці потреби закриває великою мірою. І хочу сказати, що моя особиста позиція і загалом уся наша організація націлена на те, щоб саме українські виробники постачали для потреб ЗСУ", - сказав він у вівторок на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".





За його словами, "наша позиція така: якщо є українські виробники, які здатні виробляти, ми вибудовуватимемо наші закупівельні стратегії, щоб саме українські виробники перемагали".

Водночас, зазначив він, "вони мають перемагати справді в чесних і конкурентних торгах".

Жумаділов повідомив, що "структурний підрозділ Міноборони, який мав би розвивати товарні ринки не тільки через закупівлю, а й через впровадження нових позицій, якими має забезпечуватися ЗСУ, не дуже ефективно працював останні роки, наразі його перезавантажують. І ми очікуємо, що справді цей процес зрушиться, по суті, з мертвої точки, на якій він був останні два роки".

Очільник "Державного оператора тилу" зазначив, що агенція має намір використовувати в закупівлях сиспему Prozorro. "Зокрема, що стосується прозорості, що стосується використання електронної системи та відповідних процедур, доступних у цій системі, ми точно цього дотримуємося. Був нещодавно деякий резонанс, спричинений тим, що було невдале формулювання в наших листах, яке було сприйняте як таке, що ми відмовляємося від Prozorro. Але це ми прокомунікували", - сказав він.

Жумаділов підтримав практику авансування коштів на закупівлю. "Через те, що з моменту укладення договору і до моменту оплати минає досить значний термін, а ти мусиш вкладати кошти... Відповідно, цей касовий розрив є досить суттєвим, не всі виробники здатні його закривати за рахунок власної ліквідності. Тому ми авансуватимемо на підставі та шляхом, які узгоджуються з Міністерством оборони, який погоджується з Міністерством оборони", - сказав він.

При цьому він зазначив, що "важливо, щоб не утворилася прострочена дебюторська забрудненість, щоб ризики невиконання контрактів були мінімальними для повернення коштів".

Очільник агенції "Державний оператор тилу" нагадав, що "всі кошти, які йдуть на авансування, ідуть на небюджетний рахунок до Держказначейства і ці кошти стають доступними для виробника, тоді, коли він надає документи, які підтверджують те чи інше виконання, або ті чи інші витрати, пов'язані з виконанням державного контракту".

"Ми переходимо до практики, коли рішення щодо закупівель ухвалюють уповноважені особи, але їх ухвалюють на підставі стандартних операційних процедур", - зазначив Жумаділов.