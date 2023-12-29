Мінфін запевняє в реформуванні податкового адміністрування до зміни податкового режиму

Дві реформи податкового адміністрування - щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних у системах Державної податкової служби та реалізації Концепції управління ризиками в ДПС - є пріоритетними в Національній стратегії доходів (НСД) на 2024-2030 рр., йдеться на сайті Міністерства фінансів.

"У НСД прямо записано, що без змін у процесах роботи ДПС неможливі кроки з удосконалення податкової політики, такі як зміна податкових режимів. Отже, реформа податкової служби є першочерговим завданням для уряду", - заявив Мінфін у п'ятницю.

Затверджена урядом 27 грудня без публічної презентації Нацстратегія доходів зазнала різкої критики за плани надати доступ податковим органам до інформації про банківські рахунки платників податків та суттєво переглянути нинішні податкові режими, зокрема виключити юридичних осіб зі спрощеної системи оподаткування.

Мінфін наголосив, що від успішного й повного виконання цих двох реформ залежить можливість упровадження змін податкової політики.

Уточнюється, що в рамках першої йдеться про захист інформації, одержаної від платників податків і податкових агентів, і унеможливлення зловживань щодо її використання для будь-яких інших цілей, крім контролю за сплатою податків, "тим більше - для тиску на бізнес".

Зазначено, що для ефективної роботи контролюючих органів з даними необхідна не лише оптимізація процесів, а й глибока реформа, яка враховує ІТ-консолідацію інформаційних ресурсів управління держфінансами та їх адміністрування незалежним ІТ-органом з дотриманням стандартів ISO.

Наголошується, що також потрібно створити захищений сегмент у єдиній системі управління фінансами для кодування ідентифікаторів платників податків, що дасть змогу обробляти анонімізовані дані, запобігаючи зв'язку інформації з конкретним платником без декодування. Персоніфікація даних буде контрольована та відповідатиме закону, що сприятиме роботі з великими анонімними наборами даних і ризик-орієнтованій системі, даючи змогу контролювати податкові ризики та вживати заходів лише в окремих випадках.

Що стосується реалізації Концепції управління ризиками в ДПС, то в податкових органах передбачається запровадити комплексний і єдиний підхід в управлінні ризиками дотримання податкового законодавства платниками податків. Важливо, що її методологічним підґрунтям є стандарти ISO, які застосовують як найкращу практику податкові органи інших країн, зазначив Мінфін.

У міністерстві уточнили, що ДПС продовжить розвивати систему управління ризиками дотримання податкового законодавства, яка буде інтегрована в організаційну структуру й процеси діяльності служби. Спектр заходів реагування варіюватиметься від сприяння добровільному дотриманню вимог законодавства платниками податків (шляхом їх попередження про податковий ризик і можливість його усунення) до примусового дотримання вимог (шляхом спрямування податкового контролю на діяльність платників податків, які систематично грубо порушують законодавство).

У міністерстві впевнені, що такий системний підхід до управління податковими ризиками допоможе підвищити рівень прозорості та системності в роботі ДПС, забезпечить ефективний розподіл ресурсів, дасть змогу домогтися суттєвої економії часу працівників ДПС і платників податків загалом.

"Важливо, що на впровадження зазначених критичних реформ податкового адміністрування потрібен час. Отже, між реформою процесів Податкової служби та переходом до фундаментальних змін податкової політики має минути щонайменше рік", - додали у відомстві.

Очікується, що цей період дасть змогу оцінити ефективність і достатність змін для того, щоб можна було говорити про те, що держава зробила все можливе для відновлення довіри платників податків до контролюючих органів.