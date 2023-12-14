Члени ЄБА погіршили оцінку податкового режиму до 2,85 бала з 5 можливих

Члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) погіршили оцінку податкового режиму в Україні до 2,85 бала з 5 можливих порівняно з 2,97 бала у 2022 році, лише 8% опитаних заявили, що він сприяв їхньому розвитку, свідчать оприлюднені в четвер результати нової хвилі опитування ЄБА "Податковий індекс".

"У цілому 52% експертів оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і тільки 8% - що він сприяв розвитку їхнього бізнесу", - ідеться в результатах дослідження.

Згідно з оприлюдненими даними, цього року найнижчу оцінку серед чинників, що впливають на розрахунок індексу, отримала якість податкового законодавства - 2,63 бала. Зокрема, 39% оцінюють її негативно й 52% - задовільно. Порівняно з минулим роком знизилася частка тих, хто вважає податкове законодавство якісним - із 26% до 9%.

Найбільший негативний вплив на якість законодавства, на думку респондентів, мають постійні зміни, суперечності, неоднозначні положення та його складність.

У ЄБА наголосили, що 42% респондентів уважають процедуру адміністрування податків і підготовки податкової звітності обтяжливою. Цей чинник отримав позначку 2,67 бала: 41% опитаних, як і торік, оцінюють цю процедуру задовільно і лише 17% уважають її легкою проти 20% у 2022 році.

Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил і недостатність часу для пристосування до них, а також їх незрозумілість.

Щодо оцінки якості податкового обслуговування, то вона залишилася майже незмінною - 3,03 бала: близько половини респондентів (48%) вважають якість обслуговування прийнятною, 31% - задоволені нею, а 21% - не задоволені.

Згідно з результатами, оцінка фіскального тиску виявилася найкращою серед усіх складових - 3,07 бала, хоча учасники опитування й повідомили про збільшення фіскального тиску порівняно з минулим роком. Лише 7% респондентів не відчули жодних проявів тиску до своєї компанії проти 4% у 2022 році та 36% у 2021 році, тоді як чверть респондентів повідомили про відчутний фіскальний тиск, 40% - про помірний.

Серед проявів фіскального тиску бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами - 64% опитаних. Суттєво зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити - до 55% із 27% і штучне блокування податкових накладних - до 41% із 23%.

Серед респондентів 52% повідомили, що 2023 року вони стикалися з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% - із недотриманням строків валютного контролю за ЗЕД і застосуванням пені, а 17% - із проблемою отримання відшкодування ПДВ і порушеннями з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, у сфері підакцизних алкогольних і тютюнових товарів, підакцизного палива, РРО/ПРРО).

За словами менеджера податкового та митного комітетів ЄБА Наталії Артемчук, основні причини негативної оцінки податкової системи вже звичні й добре відомі: вал непроханих законодавчих змін, невміння або небажання податківців використовувати надані їм повноваження належним чином, подекуди глухість до закликів бізнесу щодо запровадження необхідних змін.

"Утім, ми не втрачаємо оптимізму, будемо доносити до представників влади позицію бізнесу та надаватимемо наші конкретні пропозиції стосовно необхідних удосконалень. Адже, сподіваємось, мета в нас спільна - спроможна, економічно сильна країна", - заявила Артемчук.

Дослідження "Податковий індекс" проводять з 2011 року. У поточній хвилі опитування взяли участь 75 фахівців у сфері податків і фінансів членських компаній асоціації. Опитування тривало з 14 листопада до 1 грудня.

