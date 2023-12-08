Dragon Capital підвищив прогноз зростання ВВП у 2023 р. до 5,2%

Інвестиційна компанія Dragon Capital, зважаючи на збільшення експорту сировини через морський коридор, стабільну енергетичну ситуацію та гарний врожай, покращила прогноз зростання економіки у 2023 році з 4,5% до 5,2%, проте зберегла його на рівні 4% на 2024 рік, ідеться в релізі компанії в п'ятницю.

"За нашою оновленою оцінкою, у четвертому кварталі 2023 року реальний ВВП зросте на 5,0% р/р, порівняно з 3,0%, які ми оцінювали раніше", - зазначається в повідомленні компанії.

За оцінками її аналітиків, у листопаді Україна експортувала близько 4 млн тонн сировинних товарів новим морським коридором порівняно з 2 млн тонн у жовтні. При цьому сільськогосподарські товари становлять близько 60-70%, а решту частки зайняв експорт залізної руди і сталі. Така динаміка сприяє активізації суміжних секторів, зокрема вантажних перевезень і торгівлі, сприяє відновленню виробництва руди та продукції металургії, а також покращує фінпоказники сільгосппідприємств, знижуючи ризики для врожаю 2024 року.

Dragon Capital з урахуванням останніх даних щодо врожайності основних с/г культур покращив свої очікування щодо врожаю зернових та олійних культур цьогоріч із 77 млн тонн до 80 млн тонн (+11% р/р).

Водночас інвесткомпанія зазначила, що несподіваною та несприятливою подією стала блокада польськими перевізниками основних пунктів перетину українсько-польського кордону на початку листопада, що матиме обмежений негативний вплив на економічну активність.

Зазначається, що серед негативних аспектів блокади українсько-польського кордону - зниження надходжень до держбюджету, збитки для орієнтованих на ринок ЄС виробників, переважно у сфері харчової промисловості, деревообробки та виробництва автомобільної електроніки, дефіцит окремих енергоматеріалів, таких як автогаз, затримка волонтерської допомоги для фронту та фінансові втрати підприємств через черги.

Водночас, зазначили в Dragon Capital, оскільки імпорт товарів з ЄС в Україну автомобільними шляхами перевищує експорт на $1,1 млрд на місяць, блокада призводить до зменшення зовнішньоторговельного дефіциту, який останніми місяцями коливався в діапазоні $2,8-3,0 млрд/місяць.

"Через скорочення імпорту деякі українські виробники споживчих товарів отримують тимчасову конкурентну перевагу", - додали в компанії.

Говорячи про 4% прогноз зростання економіки наступного року, Dragon Capital назвав одним із ключових його драйверів часткове відновлення експорту морськими портами і, відповідно, збільшення виробництва у пов'язаних секторах (видобуток руди, металургія, вантажні перевезення, внутрішня торгівля). "Також економіку підтримає розвиток внутрішньої оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.

Водночас інвесткомпанія зазначає, що відновлення економіки у 2023-2024 рр. не компенсує спаду на 29% у 2022 році, спричиненого наслідками повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і реальний ВВП 2024 року залишатиметься на 22% нижчим за свій довоєнний рівень.

"Водночас номінальний ВВП у доларах США може досягти свого довоєнного рівня у $200 млрд вже наступного року, завдяки відносній курсовій стабільності та високій середньорічній інфляції", - ідеться в релізі Dragon Capital.

Компанія зберегла прогноз інфляції на цей і наступний роки відповідно 6% і 8% за незмінної облікової ставки Нацбанку 15% після очікуваного її зниження з 16% на найближчому засіданні 14 грудня.

Dragon Capital також наголосив на важливості надходжень фіндопомоги від партнерів, зазначивши, що в разі її нестачі уряду доведеться звернутися до монетизації дефіциту бюджету, який знизиться наступного року з 25% ВВП до 21% ВВП, або до збільшення податкового навантаження.

"Ми очікуємо, що міжнародні партнери схвалять нові пакети економічної підтримки України і забезпечать близько $40 млрд прямого бюджетного фінансування у 2024 році, хоча не виключена затримка з виділенням коштів на початку наступного року", - йдеться в повідомленні.

Аналітики компанії очікують, що за умови таких зовнішніх надходжень золотовалютні резерви Нацбанку почнуть поступово зростати і до кінця року досягнуть $45 млрд.

Dragon Capital зберіг свої очікування курсу без змін - 37,3 грн/$1 у середньому за 2024 рік і 39,0 грн/$1 на кінець року.