ЄС співфінансуватиме українські інноваційні проєкти у сфері довкілля

Українським підприємствам, неурядовим організаціям, стартапам та територіальним громадам варто активно подавати заявки на отримання європейських грантів для впровадження екологічно інноваційних проєктів.

Про це заявив радник генерального директорату Європейської комісії з питань довкілля Жан-Клод Мерсіоль під час виступу на міжнародній конференції із екологічного відновлення України, повідомив кореспондент Укрінформу.

Він розповів про основні переваги програми LIFE, єдиного проєкту ЄС, повністю присвяченого довкіллю, збереженню природного середовища та кліматичним заходам.

Він нагадав, що Україна приєдналася до цієї програми в червні 2022 року, ставши першою повноправною країною-учасницею, яка не є членом ЄС.

Проєкти в рамках програми LIFE мають на меті розвинути та продемонструвати екологічно інноваційні технології та підходи, допомогти учасникам впроваджувати плани та стратегії відповідно до законодавства ЄС, заохочувати найкращі практики та поведінкові зміни, а також каталізувати масштабне впровадження успішних рішень.

Бенефіціарами проєктів у рівних долях є приватні підприємства, неурядові організації та громадський сектор, а також органи влади різних рівнів.

Радник генерального директорату зауважив, що для успішного отримання грантів автори проєктів мають визначити реальні пріоритети громади та довести інноваційність рішень, які планується запровадити.

«Зважаючи на велику кількість мерів, присутніх на конференції, я закликаю вас звертатися з пропозиціями для отримання грантів на проєкти, зокрема у сферах управління відходами та водними ресурсами», - заявив Мерсіоль.

«Ми підтримуємо проєкти, які знаходяться на первинному рівні демонстрації задуму», - зазначив він, закликаючи потенційних учасників до подачі заявок, особливо з найбільш вразливих регіонів.

ЄС забезпечуватиме фінансування 60% вартості проєктів, інші 40% мають бути профінансовані або безпосередньо зацікавленими особами або іншими партнерами, зауважив радник, додавши, що по деяких проєктах у сфері захисту довкілля частка фінансування з боку ЄС може досягати 75%.

Проєкти, що подаються на європейські гранти з України, оцінюються на рівних умовах із тими, що подаються з країн-членів ЄС, оскільки в рамках Програми LIFE Україна користується повними правами без обмежень, незважаючи на те, що в країні не діє законодавство ЄС як таке.

Для більш якісної підготовки презентації проєкту радник генерального директорату Єврокомісії з питань довкілля рекомендує тим гравцям, що подають такі заявки вперше, взаємодіяти з тими, хто вже накопичив певний досвід у подібній діяльності.

Як повідомлялося, 28 листопада у Вільнюсі розпочала роботу міжнародна конференція із екологічного відновлення України, організована Європейською комісією.

Програма LIFE - це фінансовий інструмент Європейського Союзу для реалізації заходів із захисту довкілля та боротьби зі змінами клімату, який діє з 1992 року. Україна приєдналася до Програми в червні 2022 року, ставши першою країною-учасником програми, яка не є членом ЄС.

Нинішня Програма LIFE розрахована на 2021-2027 роки. Із 1992 року в рамках програми було частково фінансовано близько 6000 проєктів. Загальний бюджет програми у 5,43 мільярди євро становить 0,48% загального бюджету ЄС.

ЄС планує надавати гранти для реалізації проєктних заходів у сферах довкілля, зокрема щодо природи та біорізноманіття, циркулярної економіки та якості життя, пом'якшення наслідків змін клімату та адаптації до них, інших питань кліматології та навколишнього природного середовища.

Існує три проєкти, призначених саме для України: підтримка впровадження Директиви про збереження диких птахів та середовища їх існування (оселищ) та Natura 2000 в Україні та Молдові на основі спеціальних природоохоронних територій Смарагдової мережі в рамках Бернської конвенції; а також проєкти комплексної орієнтації на нову екологічну інфраструктуру в українських містах у сфері відходів та води.