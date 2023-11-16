Пошкодженим війною виробництвам планують допомогти не грошима, а обладнанням

Міністерство економіки продовжує роботу над впровадженням механізмів для відновлення зруйнованих чи пошкоджених війною виробництв.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, відомство провело нараду за участі міністерств, ОВА, Федерації роботодавців України під час якої обговорювалися механізми отримання матеріально-технічної допомоги у вигляді обладнання від виробників країн-партнерів.

"Ключова ідея: національні виробники, обладнання яких знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати обладнання іноземного виробництва як матеріально-технічну допомогу. Акцентую, що йдеться про допомогу саме обладнанням, а не коштами. Воно постачатиметься за механізмами, аналогічними або схожими з механізмами надходження гуманітарної допомоги в Україну", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Він додав, що завданням на найближчий період є спільно напрацювати та запропонувати абсолютно прозорий і чіткий механізм отримання допомоги, зрозумілий як для українського бізнесу, так і для іноземних партнерів.

Згідно запропонованого варіанту, приватні підприємства подаватимуть офіційно підтверджений перелік пошкодженого обладнання до ОВА, державні - до центральних органів виконавчої влади. Допомога надходитиме через визначених отримувачів гуманітарної допомоги.

У Мінекономіки планують розробити механізм її розподілу з урахуванням пріоритетності розвитку галузей економіки та економічної доцільності. А також обов'язково потрібно розробити дієві запобіжники від зловживань на різних етапах та механізми контролю.

Ключовими адресатами матеріально-технічної допомоги у вигляді обладнання стануть підприємства переробки чи ті, що генерують додану вартість.

Пропозиції та зауваження до Міністерства економіки прийматимуться протягом 10 днів. Центральні органи виконавчої влади протягом цього терміну мають подати до Мінекономіки пропозиції щодо створення робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінекономіки, її можливі завдання, повноваження та порядок функціонування.