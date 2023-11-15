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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Частка підприємств, що працюють щонайменше на 75% потужності, зросла після трьох місяців зниження - дослідження
12:35 15.11.2023 |
Частка підприємств, що працюють на майже повну (75% і більше) й повну потужність, зросла після трьох місяців спаду - з 55% у вересні до 59% у жовтні, проте індекс відновлення ділової активності знизився другий місяць поспіль, такими є основні результати 18-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
Згідно з ним, оптимізм бізнесу в 3- і 6-місячній перспективі досить високий, але останніми місяцями перестав зростати: планують нарощувати виробництво в найближчі три-чотири місяці 40,5% респондентів (41,7% у вересні), скорочувати - 5,3% (2,9% у вересні).
"Є певна невизначеність щодо того, чи будуть потужні атаки проти нашої інфраструктури. Ми очікуємо потужні атаки дронами й ракетами від держави-агресора. Відповідно, це все може впливати на невизначеність бізнесу", - сказав під час презентації дослідження старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.
Він зазначив, що наразі цей чинник впливає незначно, і поки що зростання невизначеності, яке спостерігається в короткостроковій перспективі, ще не суттєве: щодо виробництва - з 9% у вересні до 12% у жовтні, обсягів продажу - з 9% до 11%.
Як зазначено в результатах дослідження, труднощі передбачити, що буде з діяльністю підприємства за два роки, відзначили 56,7% опитаних проти 56% місяцем раніше. Через два роки планують розширити діяльність 25,3% респондентів, залишитися на поточному рівні - 68,8%, звузити діяльність - 5,9%, що приблизно дорівнює показникам за вересень.
Що стосується перешкод для ведення бізнесу, то в жовтні зростання цін на сировину, матеріали й товари зберегло лідерство, а його показник зріс із 46% до 48%.
Зменшення попиту перемістилося з п'ятого на друге місце, водночас його значення залишилося на рівні 33%, тоді як перешкода "небезпечно працювати" опустилася з другого на третє місце з показником 33% і розділила його з браком робочої сили, тоді як у вересні на них вказали відповідно 40% і 37% респондентів.
Перебої з електроенергією, попри зменшення з 32% до 28%, залишаються на шостому місці вже третій місяць поспіль.
Також різко зросла така перешкода, як "державне регулювання курсу валют", - з 11% у вересні до 22% у жовтні, посівши сьоме місце.
Повідомляється, що індекс відновлення ділової активності (ІВДА) залишився відносно високим у жовтні, але знизився порівняно з попереднім місяцем із 35% до 31%. В ІЕД вважають, що цьому посприяло зменшення частки підприємств, які повідомили про поліпшення фінансово-економічної ситуації, до 43% і збільшення тих, у кого змін не спостерігалося, до 45%.
Зазначено, що частка підприємств, які повідомляють про зростання експорту, зменшилася з 23,9% до 21,2%, скоротився він у 17,9% (19,9% у вересні), не змінився - у 60,9% (56,2% у вересні).
Згідно з опитуванням, бізнес третій місяць поспіль знижує свої очікування щодо зростання обсягів продажу: баланс відповідей погіршився до 36% проти 40% і 47% у попередні два місяці, тоді як баланс оцінки поточних продажів також погіршився з 19% до 15%.
Наголошується, що обсяг портфеля нових замовлень для опитаних підприємств у жовтні залишився на попередньому рівні - близько двох місяців після зниження з трьох місяців у січні-квітні 2023 року, проте зростає розшарування: частка підприємств із замовленнями до двох місяців зросла до 58% з 51-53% у травні-вересні.
Говорячи про зайнятість, 3,9% опитаних повідомили про плани збільшити її в найближчі три-чотири місяці (3% у вересні), тоді як мають намір скоротити чисельність працівників 4,1% (3,0% у вересні), а не очікують змін 92%.
Про проблеми з пошуком кваліфікованих працівників повідомили в останньому опитуванні 27,7% респондентів (25,7% у вересні), некваліфікованих - 18,8% (18% у вересні).
В ІЕД додали, що в жовтні-2023 частка позитивних оцінок держполітики підтримки бізнесу залишається незмінною із серпня - 8% третій місяць поспіль. Нейтрально її оцінюють 57%, як і у вересні, частка респондентів, які не визначилися, дещо зменшилася - з 20% у вересні до 19% у жовтні.
Водночас у рейтингу перешкод для зростання бізнесу на третє місце піднялося надмірне оподаткування з показником 38% проти 30% у липні та 21% у квітні, майже наздогнавши низький попит, що балансує на рівні 39-41%. Основною перешкодою респонденти називають війну - 72%.
В опитуванні взяли участь 534 підприємства різних розмірів із 21 регіону України, воно тривало з 16 до 31 жовтня.
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