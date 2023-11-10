Мінфін на даному етапі відкидає ідею емісійного фінансування держбюджету-2024 - міністр

Міністерство фінансів визнає складнощі з фінансуванням планованого дефіциту державного бюджету України 2024 року, проте розраховує на обіцяну раніше підтримку партнерів G7 і на цьому етапі відкидає можливість емісії, заявив міністр Сергій Марченко на представленні держбюджету.

"Ні про яке емісійне фінансування на даному етапі не йдеться, і, я сподіваюся, що ми зможемо забезпечити макроекономічну стабільність і отримати необхідний обсяг зовнішнього ресурсу, тому що це дійсно дуже важливо і для інфляції, і для інших макроекономічних показників", - сказав міністр у Раді в четвер.

"Щодо $29 млрд (не підтвердженого наразі $41 млрд зовнішнього фінансування - ІФ), це дійсно поки що питання не до кінця вирішене. Однак існують чіткі запевнення про те, що допомога надходитиме ритмічно і в тому обсязі, який потрібен, і нам цього достатньо", - додав Марченко.

Міністр зазначив, що цих запевнень поки що достатньо і Міжнародному валютному фонду (МВФ), щоб і далі виділяти транші Україні в межах 4-річної програми розширеного фінансування EFF, під час відкриття якої МВФ отримав запевнення країн G7 профінансувати свою частку в загальному пакеті підтримки $115 млрд на ці чотири роки.

"Оскільки програма триває, і зараз якраз у цей час перебуває місія і тривають активні переговори, ми сподіваємося, що це питання також буде закрито", - сказав він.

За його словами, ключовим завданням України є "не давати жодного приводу для того, щоб нам цю (фінансову - ІФ-У) допомогу зменшили".

"Тому що приводів, на жаль, іноді виникає багато, і навіть риторика перемовин із нашими ключовими партнерами змінюється. І бажання знайти так званий excuse ... часто превалює", - зазначив Марченко.

Міністр наголосив, що не йдеться про фінансову залежність України лише від США, оскільки запевнення в підтримці 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) давали країни-члени G7.

"І на моїй останній зустрічі з міністрами фінансів країн G7 я порушував питання, що буде далі в разі, якщо одна країна не зможе реалізувати свої запевнення. Інші міністри фінансів сказали, що вони знайдуть кулуарне рішення, системне рішення для того, щоб закрити ті питання, які зараз необхідно закрити", - повідомив глава Мінфіну.

Він додав, що "більш ніж упевнений", що адміністрація США знайде рішення про підтримку України, нагадавши, що фінансування США важливе ще й тому, що воно надається на грантовій основі.

Марченко нагадав, що Україна очікує $5,4 млрд від МВФ і $8,5 млрд від США на наступний рік.

Говорячи про підтримку з боку Європейського Союзу, міністр зазначив, що переговори щодо пакета допомоги тривають, і міністерство зі свого боку наполягає, щоб ЄС спрямував у 2024 році в бюджет України EUR18 млрд з обговорюваних EUR50 млрд на чотири роки.

"Ми ведемо переговори з урядами Канади, Норвегії, Японії та Південної Кореї про можливість пошуку альтернативних джерел фінансування дефіциту бюджету", - поінформував також міністр фінансів.