Переважну більшість вимог польських перевізників, які погрожують перекрити кордон, виконати неможливо, – Деркач

Переважна більшість вимог польських перевізників, через які вони планують заблокувати низку пунктів пропуску на україно-польському кордоні не може бути виконаною, заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нереалістичною є вимога повернутись до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Наразі між Україною та ЄС діє угода, згідно якої українські перевізники їздять без дозволів в країнах ЄС. Угода про лібералізацію вантажних перевезень, згідно якій це відбувається, діє до кінця червня 2024 року. І тут важливо розуміти, що угод діє в два боки - тобто, що наші перевізники їздять без дозволів, що європейські перевізники їдуть в Україну з такими ж умовами. Тобто скасувати дію угоди на рівні уряду Польщу просто неможливо", - каже Деркач.

Це вже не вперше, коли ми чуємо такі вимоги від польських перевізників, зазначив він. Можливо, озвучуючи таку вимогу, вони хочуть закласти підгрунтя на наступний рік і вплинути на перемовин щодо її пролонгації, вважає замміністра.

За його словами, сьогодні польські перевізники є найбільшими гравцями в галузі вантажних перевезень в Європі. У загальному об'ємі транспортних засобів (ТЗ), які виконують вантажні перевезення в Європі на Польшу припадає більше половини. Тоді як українські перевізники переважно здійснюють перевезення з України і в Україну, а не між країнами Європи. "Вони жодним чином не можуть здійснювати впливу на вантажні тарифи, обвалюючи їх, як дехто намагається стверджувати", - підкреслив Деркач.

Дивною за його словами є і вимога посилення правил перевезення за ЄКМТ (спеціальний багатосторонній дозвіл, який дає можливість здійснювати перевезення протягом року, що є учасниками системи квот ЄКМТ - ІФ-У).

Правила, відповідно до яких здійснюються перевезення, розповсюджуються абсолютно до всіх перевізників країн учасниць-членів ЄКМТ. Ці правила затверджено давно, доступ до отримання дозволів мають ті перевізники, у яких транспортні засоби Євро-5 та Євро-6. І якщо говорити про правила розподілу цих дозволів, то в Україні це проходить через Конкурс і правила до перевізників є жорсткими. Тобто немає такої ситуації, коли українські перевізники щось порушують відповідно до перевезень за ЄКМТ.

Запровадження окремої черги, за його словами буде нечесним не тільки по відношенню до українських, але і до перевізників інших країн.

"На кордоні у нас немає окремо виділеної черги для українських водіїв - їдуть всі, хто зареєструвався. Через територію України також їздять перевізники з Туреччини, інших країн. Якщо запровадити окрему чергу - вони будуть чекати поки не проїдуть ТЗ з номерами Євросоюзу? Так само немає окремої черги для українських вантажівок у жодній країні ЄС", - запитує замміністра.

Що стосується окремих черг для порожніх фур, то на сьогоднішній день на кордоні з Польщею їх пропускають два пункти Устилуг-Зосин і Ніжанковичі-Мальховіце.

"Відкриття додаткових ПП для проїзду лише пустих ТЗ нереально, тому що Україна зацікавлена в тому, щоб як можна більше ПП працювали на виїзд завантажених автомобілів, що сприяло б збільшенню об'ємів експорту і зміцнювало нашу економіку", - сказав Деркач.

Натомість, за його словами, для пропуску порожніх транспортних засобів може бути відкритий ПП "Угринів-Долгобичув", що пропонувалось польській стороні.

Щодо вимоги відкрити систему "Шлях" для польських перевізників, він також зазначив, що польським перевізникам не потрібно реєструватись в цій системі.

Як повідомлялось, Мінвідновлення отримало повідомлення про підготовку блокади пунктів пропуску (ПП) на українсько-польському кордоні та ініціювало зустріч із офіційними представниками Польщі та Єврокомісії (ЄК) для забезпечення стабільної роботи кордону.

Раніше Міжнародна транспортна асоціація повідомила, що з 3 листопада польські перевізники планують на два місяці перекрити кордон із Україною. За інформацією Асоціації, перевізники висунули умови: повернення до системи видачі дозволів для українських перевізників, посилення правил перевезення за ЄКМТ, запровадження окремої черги в "є-Черга" для транспортних засобів із номерами Євросоюзу, створення окремої черги для порожніх фур, забезпечення доступу до системи "Шлях".