Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У МВФ натякнули, що Україні варто піти на додаткові фіскальні заходи

14:19 09.10.2023 |

Економіка

 

У разі, якщо війна затягнеться за 2024 рік, Україні можливо доведеться розглянути сценарій з введенням додаткових фіскальних заходів.

Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей в інтерв'ю "НВ".

"Коли ми розпочали створювати програми EFF, ми знали, що робимо це на тлі суттєвої невизначеності. З огляду на це ми розробили програму з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. Але ми передбачили й негативніший сценарій з тривалішою у часі війною", - зазначив Гевін Ґрей.

"Розглядаючи з керівництвом країни негативний сценарій, ми наголосили, у такому випадку ... постане потреба у додаткових фіскальних заходах", - додав він.

Водночас, за його словами, у разі негативного сценарію буде збільшена і міжнародна допомога країні.

"Міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про $115 млрд, а негативного - $140 млрд. Маю зауважити, що на додачу до коштів походженням ззовні, українське керівництво мусить вживати політичних заходів, аби збалансувати всі свої необхідні фінансові потреби. Але ми впевнені в тому, що влада України вже має професійний досвід запровадження таких виважених заходів", - сказав глава місії МВФ.

Коментуючи можливість ухвалення законопроєкту, який введе податок на надприбутки українських банків, Гевін Ґрей зазначив, що така норма може бути запроваджена лише тимчасово і з урахуванням наслідків для банківської системи.

"Йдеться про те, аби розробити такий закон, який би уможливив генерувати доходи на тимчасовій основі, водночас не завдаючи шкоди фінансовій стабільності. Тому це - першочергове завдання для Міністерства фінансів, яке несе за це відповідальність в уряді, - в консультаціях з Національним банком", - сказав він.

Крім того, за словами голови місії МВФ, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи - як податкові, так і митні.

Гевін Ґрей також наголосив на необхідності відновити податкові перевірки. Та схвально оцінив скасування спрощеного 2-відсоткового режиму оподаткування, який працював з початку війни.

"Це важливо з поглядів фіскальної компоненти й посилення державного управління", - сказав він.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5827
  0,0389
 0,11
EUR
 1
 38,6533
  0,1127
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5520  0,05 0,12 38,2596  0,04 0,11
EUR 39,7948  0,05 0,12 40,7808  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,03 0,08 36,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес