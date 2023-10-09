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У МВФ натякнули, що Україні варто піти на додаткові фіскальні заходи
14:19 09.10.2023 |
У разі, якщо війна затягнеться за 2024 рік, Україні можливо доведеться розглянути сценарій з введенням додаткових фіскальних заходів.
Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей в інтерв'ю "НВ".
"Коли ми розпочали створювати програми EFF, ми знали, що робимо це на тлі суттєвої невизначеності. З огляду на це ми розробили програму з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. Але ми передбачили й негативніший сценарій з тривалішою у часі війною", - зазначив Гевін Ґрей.
"Розглядаючи з керівництвом країни негативний сценарій, ми наголосили, у такому випадку ... постане потреба у додаткових фіскальних заходах", - додав він.
Водночас, за його словами, у разі негативного сценарію буде збільшена і міжнародна допомога країні.
"Міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про $115 млрд, а негативного - $140 млрд. Маю зауважити, що на додачу до коштів походженням ззовні, українське керівництво мусить вживати політичних заходів, аби збалансувати всі свої необхідні фінансові потреби. Але ми впевнені в тому, що влада України вже має професійний досвід запровадження таких виважених заходів", - сказав глава місії МВФ.
Коментуючи можливість ухвалення законопроєкту, який введе податок на надприбутки українських банків, Гевін Ґрей зазначив, що така норма може бути запроваджена лише тимчасово і з урахуванням наслідків для банківської системи.
"Йдеться про те, аби розробити такий закон, який би уможливив генерувати доходи на тимчасовій основі, водночас не завдаючи шкоди фінансовій стабільності. Тому це - першочергове завдання для Міністерства фінансів, яке несе за це відповідальність в уряді, - в консультаціях з Національним банком", - сказав він.
Крім того, за словами голови місії МВФ, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи - як податкові, так і митні.
Гевін Ґрей також наголосив на необхідності відновити податкові перевірки. Та схвально оцінив скасування спрощеного 2-відсоткового режиму оподаткування, який працював з початку війни.
"Це важливо з поглядів фіскальної компоненти й посилення державного управління", - сказав він.
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