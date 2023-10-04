В Україні через війну ввели контроль за експортом титанової руди

З липня 2022 року по серпень 2023 року з України експортували 297 650 тонн ільменітового концентрату, а дозвіл видано на 474 095 тонн. Про це розказав голова Державної служби експортного контролю України Олександра Павліченко в інтерв'ю Nadra.Info.

За цей рік ДСЕК отримала 40 заявок на експорт, з яких 27 були погоджені.

"У нас є три основні компанії, - навіть, я б сказав, дві, - які подаються на експорт ільменітового концентрату. Це ОГХК і компанія "Велта". Я думаю, вони десь на рівні. Велта, можливо, навіть трохи більше. Один чи два рази подавався ще Межиріченський комбінат", - розказав чиновник.

За словами Павліченка, Україна чи не єдина у світі контролює експорт ільменіту.

"Ільменіт же не є товаром подвійного використання, не є товаром військового призначення. Він є контрольованим товаром, тому що ми отримуємо інформацію, що він використовується у військових цілях Російською Федерацією. Зокрема, що ільменіт іде на Кримський Титан, що Авісма його використовує (а це частина ВПК РФ). Він для нас є важливим, оскільки Україна є одним з основних виробників ільменітового концентрату. В інших країнах, можливо ще десь і контролюється, але його немає в міжнародних списках, і в наших національних списках товарів військового призначення чи подвійного використання до цього часу", - сказав він.

Щоб підтвердити, що титан не потрапляє до Росії, відомство вимагає додаткові підтвердження.

"Скажу так: у нас немає чіткого визначення щодо країн. На необхідність проведення міжвідомчого погодження впливають різні фактори. Це не обовʼязково має бути країна. Звичайно, на Російську Федерацію - заборона. Країни ОДКБ викликають запитання. Інші країни, які мають близькі стосунки з РФ, теж викликають питання. Але це не означає, що буде однозначна заборона - будемо перевіряти", - розказав Павліченко.

Підозри також викликають заявки від компаній, які називались кінцевим споживачем, але не займаються перероблюванням ільменітового концентрату або займаються не в таких обсягах, який закуповують. "Звичайно, в таких випадках були відмови", - сказав він.

"Але насправді, зараз уже все дуже просто. Тому що в нас є відпрацьовані три основні покупці з ЄС і Північної Америки", - додав він.