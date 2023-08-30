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АНАЛІТИКА

Українці більше бояться росту цін і комунальних тарифів, ніж обстрілів – опитування

 

Проблеми, пов'язані з фінансовими питаннями, а також відчуттям стабільності, виявилися більш значущими для українців, ніж питання фізичної безпеки. Про це свідчать результати дослідження компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього.

Так, одними з найактуальніших проблем на сьогодні жителі України вважають високі ціни, втрату джерел доходу та рівень комунальних тарифів. Варіанту "повномасштабне вторгнення загалом" в опитуванні не було. Однак у переліку проблем були ті, що є наслідками повномасштабного вторгнення, або мають прямий з ним зв'язок.

Топ актуальних проблем сьогодення такі:

→ високі ціни - 51%;
→ відсутність стабільності/впевненості в завтрашньому дні - 50%;
→ низькі доходи - 37%;
→ відсутність фізичної безпеки через обстріли (ракети, дрони тощо) - 34%;
→ високі тарифи на комунальні послуги - 33%;
→ неможливість будувати плани - 30%.

Українці більше бояться росту цін і комунальних тарифів, ніж обстрілів – опитування

 

Соціологи зафіксували певну залежність рейтингу нагальних проблем залежно від статі, віку та регіонів проживання опитаних. Високі ціни більше турбують жителів Заходу, Півночі та Центру України, а рівень тарифів на комунпослуги більше непокоїть жінок, ніж чоловіків.

Українці більше бояться росту цін і комунальних тарифів, ніж обстрілів – опитування

 

Зеленим кольором виділено показники, які на 5% та більше вище за загальний показник серед усіх респондентів. Помаранчевим - які на 5% та більше нижче вище за загальний показник серед усіх респондентів.

Серед основних страхів та побоювань респонденти вказали подальше непомірне зростання цін (38%), зменшення доходу/втрата джерел доходу (36%) та суттєве зростання комунальних тарифів (30%). Також опитуваних непокоять можливі блекаути (30%).

Доволі високі показники щодо страхів та побоювань має й падіння економіки (27%).

Українці більше бояться росту цін і комунальних тарифів, ніж обстрілів – опитування

 

Щодо найближчого майбутнього, то думки учасників опитування розділилися. Проте зменшення доходу, втрата джерел доходу і подальше непомірне зростання цін (17% і 16% відповідно) залишилися серед найбільших.

 

Онлайн-опитування за інтерактивною структурованою анкетою провели 4-10 серпня 2023 року. Учасниками стали 1200 респондентів зі всієї України, крім тимчасово окупованих територій.

Українці більше бояться росту цін і комунальних тарифів, ніж обстрілів – опитування

 

Онлайн-опитування за інтерактивною структурованою анкетою провели 4-10 серпня 2023 року. Учасниками стали 1200 респондентів зі всієї України, крім тимчасово окупованих територій.

Вибірка репрезентує доросле населення України інтернет-користувачів віком 18 років та старше. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,9%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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