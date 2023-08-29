В ОП немає часу на «маяки» МВФ, але встигають придумати обхід НАБУ, - Ярослав Железняк

Ярослав Железняк, народний депутат, співголова українського представництва Парламентської мережі Світового банку та МВФ, перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

За результатами минулого тижня складається враження, що співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями взяла відпустку: жоден структурний "маяк" Меморандуму не наблизився до виконання.

До того ж майже два з половиною тижні чекає на підпис законопроєкт, необхідний для запуску процесу виконання одного з пунктів домовленостей з Фондом.

Натомість, в Офісі президента озвучили ідею законопроєкту, яка може підірвати важливу для міжнародних партнерів антикорупційну інфраструктуру.

З позитивних новин, АРМА відкрило реєстр арештованих активів, що є одним з низки необхідних кроків для прозорості і підзвітності активів, які є в розпорядженні правоохоронних органів та АРМА.

Крім того, парламент виконав одну з умов для євроінтеграції, а також зменшив можливості для корупції у політичних партіях.

Більше деталей у черговому дайджесті економічних подій, важливих для співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями, який охоплює період з 21 по 27 серпня 2023 року.

Президенту надіслали на підпис законопроєкт щодо посилення Антимонопольного комітету (АМКУ). Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №5431 ще дев'ятого серпня, але кілька нардепів подали постанову про скасування цього рішення.

Минулого тижня парламент проголосував проти постанови та розблокував можливість відправити законопроєкт на підпис президенту.

Законопроєкт надає АМКУ більше повноважень, зокрема щодо перевірок та отримання конфіденційної інформації. Разом з тим документ не передбачає запобіжників для забезпечення інституційної незалежності та оновлення менеджменту державного органу.

Тож виглядає так, що ці зміни не відповідають намірам реформувати АМКУ, зазначеним у Меморандумі з МВФ.

Законопроєкт для виконання структурного "маяка" МВФ вже більше двох тижнів чекає на підпис президента. Законопроєкт про реформу корпоративного управління Оператора газотранспортної системи №9311-1-д був направлений на підпис 11 серпня.

Текст був розроблений відповідно до рекомендацій Секретаріату Енергетичного Співтовариства і надає необхідні інструменти, щоб передати корпоративні права ОГТС до Міненерго та ухвалити новий статут, що передбачено структурним "маяком" №9 Меморандуму з МВФ.

Інші ключові економічні питання

Зеленський хоче прирівняти корупцію до державної зради на час війни, нові справи можуть передати від НАБУ до СБУ. У своєму останньому інтерв'ю президент анонсував плани подати до парламенту законопроєкт, який прирівняє корупційні злочини до державної зради під час війни.

Разом з тим, як повідомили джерела ZN.UA в Офісі президента, автори ідеї мають намір також надати Службі безпеки України таке ж право проводити антикорупційні розслідування, як і НАБУ.

За даними ЗМІ, роботою з підготовки вищезазначених законодавчих пропозицій керував профільний заступник керівника Офісу президента України.

За нашою інформацією, у проєкті передбачається, що СБУ матиме право розслідувати лише нові антикорупційні справи, які будуть розпочаті після ухвалення законопроєкту. Вже розпочаті справи до СБУ передавати не повинні.

Стаття на тему:

28.08.2023 Ідея з подвійним дном. Навіщо Зеленський вирішив прирівняти корупцію до держзради

Якби Зеленський справді хотів посилити боротьбу з корупцією під час війни, то свій законопроект він запропонував би ще у квітні, як відповідь на петицію, і він би вже давно був прийнятий, набув чинності та працював.



Рада відновила обов'язкову подачу фінансових звітів для політичних партій. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9419-1.

Законопроєкт відновлює обов'язок політичних партій подавати фінансові звіти про свої доходи та витрати. Також документ зобов'язує Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряти ці звіти протягом 60 днів.

Агентство з управління активами (далі - АРМА) запустило реєстр арештованих активів. Запуск цього реєстру був з самого початку вимогою закону про створення агентства.

Мета реєстру - систематизувати та забезпечити оперативний обмін інформацією про активи, отримані злочинним шляхом. Реєстр має містити дані про активи, які АРМА заарештовує, управляє чи продає в рамках кримінальних проваджень.

Згідно з офіційним повідомленням АРМА, реєстр наразі працює в тестовому режимі і містить понад дві тисячі активів.

Уряд вирішив залишити тарифи на тепло для населення незмінними. На засіданні Уряду прем'єр-міністр повідомив, що у наступному опалювальному сезоні до середини квітня 2024 року "Нафтогаз" буде зобов'язаний продовжувати продавати газ постачальникам тепла для побутових споживачів за фіксованою ціною у 7400 грн за тисячу кубометрів.

Верховна Рада виконала ще одне зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС. Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому закон №5839 про вдосконалення державного контролю за обігом з продуктами ГМО. Ухвалення законопроєкту посилить гармонізацію українського законодавства із законодавством ЄС.