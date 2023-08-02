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АНАЛІТИКА

Україна застосувала антидемпінгове мито на імпорт дроту та прокату з Китаю

 


Україна ввела на п'ять років антидемпінгові мита на імпорт дроту та прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Китаю. Повідомлення про мита Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) опублікувала в "Урядовому Кур'єрі".

Антидемпінгове мито на прокат із вуглецевої сталі з покриттям встановлено на рівні 37%-48% залежно від компанії-імпортера, на дріт - 32,6%.

Комісія розслідувала демпінг прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Китаю за скаргою компаній Модуль-Україна та Хеві Метал, які сукупно виробляли 50% цієї продукції в Україні.

Демпінг призвів до погіршення фінансово-економічних показників компаній: зростання обсягів залишків продукції на складах на 523,5%, збільшення збитків на внутрішньому ринку на 40 645,6% у доларовому та на 40 537,2% у гривневому еквіваленті, зростання собівартості продукції на 13,9%, скорочення рентабельності від реалізації товару на ринку на 1300%.

Розслідування щодо демпінгу дроту було ініційовано за скаргою компанії Плазма Тек, частка якої у загальному виробництві цього товару в Україні становила понад 50%.

Обсяги демпінгового імпорту зросли в абсолютних показниках на 56,14%, а щодо споживання такого товару на внутрішньому ринку України - на 91,35%, йдеться у повідомленні МКМТ.

Демпінг також завдав збитків економічній діяльності компанії: зменшилися обсяги виробництва товару на 32%, зменшився рівень використання виробничих потужностей на 44%, відбулося зростання обсягів незалучених виробничих потужностей на 113%, скоротилися обсяги продажу товару на внутрішньому ринку на 46%, скоротилася частка компанії на внутрішньому ринку на 34% тощо.

МКМТ проводила розслідування щодо імпорту цих видів металопродукції у 2019-2020 роках.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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