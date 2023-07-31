Напередодні відновлення перевірок бізнесу: Податківці попередили про обов'язковість касових апаратів

Всі торговці у містах з населенням понад 25 тисяч осіб зобов'язані встановити обладнання для безготівкових розрахунків.

Як повідомляє Державна податкова служба, це передбачено пунктом першим постанови Кабінету міністрів №894 від 29 липня 2022 року.

"Починаючи з 1 січня 2023 року торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб... повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)", - йдеться у повідомленні.

Ця вимога не поширюється лише на торговців фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Наступні етапи реалізації Постанови № 894 розпочнуться у такі строки:

* з 1 січня 2024 року - для торгівців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;

* з 1 січня 2025 року - для торгівців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб;

* з 1 січня 2026 року - для торгівців - фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Податкова служба нагадала, що такі вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про овернення довоєнних податків - це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Ухвалена редакція закону передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку (ЄП) у розмірі 2% від суми доходу.

Крім того, законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення податкових перевірок, але виключно для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

Також закон з 1 жовтня відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас бізнес звільняється від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).

Водночас закон передбачає низку виключень для бізнесу, який працює на прифронтових територіях.