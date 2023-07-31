Фінансові новини
- |
- 31.07.23
- |
- 19:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Напередодні відновлення перевірок бізнесу: Податківці попередили про обов'язковість касових апаратів
18:26 31.07.2023 |
Всі торговці у містах з населенням понад 25 тисяч осіб зобов'язані встановити обладнання для безготівкових розрахунків.
Як повідомляє Державна податкова служба, це передбачено пунктом першим постанови Кабінету міністрів №894 від 29 липня 2022 року.
"Починаючи з 1 січня 2023 року торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб... повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)", - йдеться у повідомленні.
Ця вимога не поширюється лише на торговців фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
Наступні етапи реалізації Постанови № 894 розпочнуться у такі строки:
* з 1 січня 2024 року - для торгівців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;
* з 1 січня 2025 року - для торгівців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб;
* з 1 січня 2026 року - для торгівців - фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
Податкова служба нагадала, що такі вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.
Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про овернення довоєнних податків - це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.
Ухвалена редакція закону передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку (ЄП) у розмірі 2% від суми доходу.
Крім того, законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення податкових перевірок, але виключно для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.
Також закон з 1 жовтня відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас бізнес звільняється від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).
Водночас закон передбачає низку виключень для бізнесу, який працює на прифронтових територіях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вирішив жити на Кіпрі: Ще один нардеп від «Слуги народу» вирішив скласти мандат
|«Батьківщину-матір» у Києві перейменують
|WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
|Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Напередодні відновлення перевірок бізнесу: Податківці попередили про обов'язковість касових апаратів
|Хорватія допоможе експортувати українське зерно через свої порти
|За місяць автогаз на АЗС здорожчав на 1,5 грн/л
|В Україні створять центр із ремонту турецьких Bayraktar
|Україна зможе експортувати альтернативними шляхами до 4,5 мільйона тонн збіжжя щомісяця - експерт
|Світові ціни на збіжжя та олійні можуть зрости на 15% через зупинку «зернової угоди» – експерт
Бізнес
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari